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多倫多藍鳥隊（Toronto Blue Jays）資深右投薛澤（Max Scherzer）今日在面對明尼蘇達雙城的春訓熱身賽中，繳出了開賽以來最具說服力的表現。這名41歲的傳奇老將主投5局僅被敲出2支安打、送出3次三振且無失分，不僅展現了極佳的壓制力，更宣告去年困擾他的傷病問題已徹底成為過去。薛澤今日共投72球，最快球速來到95.8英里（約154.2公里），均速則穩定維持在93.4英里。除了火球依舊，他的滑球與變速球執行力也深獲好評。薛澤賽後表示：「在大聯盟春訓比賽中，你會感受到與小聯盟不同的競爭層級，我今天完成了進入正規賽季前所需的一切準備。」與去年春訓相比，薛澤目前的身體狀態有顯著提升。去年此時，他正與嚴重的右手拇指傷勢搏鬥，導致開季僅投一場便休戰三個月。藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）欣慰地表示：「他已經很久沒提到拇指的問題了。」薛澤本人也對目前的健康狀況感到振奮：「對於投手來說，右手就是一切。現在我的手臂沒有任何不適，這對我而言簡直是天籟之音。我可以把注意力放在微調身體其他部位，而不是整天擔心拇指或肩膀。」由於藍鳥隊目前的輪值面臨嚴峻挑戰——包括貝瑞歐斯（Jose Berrios）手肘應力性骨折、新秀葉薩維奇（Trey Savage）肩膀不適，以及比柏（Shane Bieber）仍處於復健階段。在這種情況下，薛澤的健康復甦對藍鳥隊而言至關重要。根據計畫，薛澤不會隨隊參加對陣坦帕灣光芒隊的表演賽，而是留在佛州小聯盟營地進行最後一次約90球（或6局）的模擬先發。若一切順利，他預計將於3月31日（台灣時間4月1日）對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中，迎來他 2026 年賽季的例行賽首秀。總教練施奈德笑稱，薛澤對自己的期許甚至是「單季32場先發與250局」。球團表示將會謹慎監控他的負擔，目標是讓薛澤在球季中展現出如同他在去年世界大賽第七戰那樣的「季後賽模式」穩定度。隨著薛澤找回身手，藍鳥隊的先發防線也重新注入了強心針。