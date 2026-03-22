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▲盧峻翔穿亞瑟士SWIFTACE YUKI河村勇輝鞋款（圖／吳忠育 攝）

▲葛拉漢特別挑一雙和球衣搭配的球鞋。（圖／吳忠育 攝）

▲伯朗非常喜歡BOOK 1，透露未來還會繼續買這雙。（圖／吳忠育 攝）

▲陳將双非常喜歡KOBE球鞋，並認為9代超好穿。（圖／吳忠育 攝）

▲李家慷穿的New Balance BB V3相當亮麗。（圖／吳忠育 攝）

▲小白腳上的Curry 13代相當引人注目。（圖／吳忠育 攝）

桃園璞園領航猿在2026東超決賽殺進冠軍戰，有望奪下隊史首座東超冠軍，球迷不僅關注選手場上的表現，腳下穿的「戰靴」也是大家關注的焦點，這集《鞋槓人生》特別前往澳門，請球員們介紹一下自己的球鞋。領航猿頭牌球星盧峻翔在東超賽場上穿亞瑟士SWIFTACE YUKI河村勇輝限定款，紅與黑相間的配色看起來相當帥氣，他覺得這雙鞋的腳感非常好，通常都是在比賽的時候穿。這次在東超賽場上頻頻單打得分的洋將葛拉漢穿上UNPRE ARS LOW 3，他覺得這個配色很棒，而且在本次東超六強第一場比賽穿上它時表現不錯，所以未來會繼續穿下去。另一名洋將伯朗則是帶了兩雙BOOK 1，分別是BOOK 1 VALLEY EP以及BOOK 1 EP RATTLESNAKE，伯朗表示：「他自己比較喜歡蛇皮那雙，但為了要與球隊的球衣搭配，所以再帶領外一雙」，另外他也提到他自己每年都在嘗試不同的球鞋，之前喜歡杜蘭特（Kevin Durant）系列，但自從穿過BOOK 1之後就覺得腳感是最棒的，之後還會繼續穿。本季打出表現出色的陳將双可說是Kobe愛好者，這次東超帶兩雙Kobe到澳門比賽，分別是Kobe 5代跟Kobe 9代，他說：「我比較喜歡5代，但是9代的止滑程度比較好，能夠適應每個球場」。「防守大鎖」李家慷穿的是New Balance BB V3，他在節目中分享腳感：「我覺得很好穿，也不用做太多的熱鞋就是可以直接拿來穿去比賽，整個抓地力還有平衡感都很好」。主控白曜誠是穿UA的Curry 13火焰橘配色，這雙鞋小白實穿的感覺是非常穩，不管在切入變向或是在防守滑步的時候，不會因為太止滑到而跌倒的那種感覺。另外領航猿球星也在節目中票選誰是球隊中的「鞋頭」？3/22（日）早上10點請鎖定《鞋槓人生》喔。