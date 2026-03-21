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▲陽明高中終結了過去連續5年晉級四強卻都在首戰敗北、只能爭奪季軍的「小巨蛋首戰魔咒」，明天將和北一女交手。（圖／高中體總提供）

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組四強賽，今（21）日於台北小巨蛋點燃戰火。下午場上演傳統勁旅對決，陽明高中展現強大進攻火力，靠著蘇衡繳出生涯首次大三元的恐怖數據，以及許語珊的雙十表現，終場以78：57輕取南山高中。陽明不僅成功挺進明天的總冠軍賽，也正式打破連續5年無法在小巨蛋首戰取勝的魔咒。開賽之初，陽明高中便迅速進入狀態建立領先。比賽關鍵轉折出現在第三節，陽明發動一波20：5的窒息式攻勢，瞬間將領先優勢擴大至25分，徹底粉碎南山的逆襲希望。南山雖在末節試圖反撲打出23：19攻勢，但無奈分差過大，只能眼送陽明晉級。陽明此役五人得分上雙，高一核心許語珊攻下全隊最高17分、13籃板；吳宣伶貢獻16分。最令人驚艷的是蘇衡，全場繳出10分、10籃板、10助攻的「大三元」全能數據，成為球隊穿針引線的靈魂人物。贏球後的陽明高中記者會氣氛高昂，全隊開場便高唱劉德華的名曲〈今天〉，歌詞中「等了好久終於等到今天」道盡多年來的壓力。總教練李台英坦言，外界一直議論陽明在小巨蛋第一場總是輸球，這對隊長與副隊長造成極大心理負擔，「今天能走到這不是一個人的努力，而是大家堅持住了。」談到明天的對手衛冕軍北一女中，李台英抱持挑戰者心態：「北一女陣中幾乎都是『穿金戴銀』的國家隊好手，我們很珍惜競爭的機會。雖然個人戰力不一定贏，但我們絕不會輕易放棄。」今天砍下雙十的許語珊也感性表示，這是她籃球生涯首度打進冠軍賽，感覺很不真實，希望隊友明天放開來打。今日砍下生涯首次大三元的蘇衡談到今天自己的表現直呼「真的沒想到」，談到明天交手衛冕軍北一女，蘇衡認為學妹們在今天適應過小巨蛋後明天一定會做得更好，陽明高中全隊也會帶著挑戰者的心態去面對強大的對手。相隔兩年重返四強殿堂的南山高中，雖無緣爭冠，但總教練文祺賽後給予球員高度肯定。文祺表示，球員們可能給自己的壓力太大，導致細節處理沒有那麼完美，但她依然為球員感到驕傲，「能夠站上四強舞台已經沒有遺憾，小朋友們已經把練習的東西展現出來了，如何拿回明天的季軍獎盃是我們最後的課題。」陽明高中將於明日與北一女中爭奪114學年度HBL后冠，南山高中則將與永仁高中進行季軍爭奪戰。