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114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組四強賽，今（21）日於台北小巨蛋點燃戰火。最後一場比賽由松山高中交手能仁家商。衛冕軍松山在複賽階段4勝3敗，能仁八強戰績則是5勝2敗。松山最終靠著「X因子」小高一潘辰武、周昱陳在第四節的發揮，以及3人上雙的多點開花攻勢，驚險以66：62，再度挺進冠軍戰。首節能仁高中在莊肇紘領軍下火力全開，單節打出19：9的攻勢。不過在第二節，局勢瞬間翻盤，松山靠著加壓的防守、14投9中的罰球反而打出21：8的單節攻勢，同時也迫使能仁發生12次失誤，因此半場結束松山反倒以3分領先能仁。松山方面，王浚善中場就進帳10分，任語璿攻下次高的6分。值得注意的是，「松山雙槍」潘彥銘、劉廷寬各自只砍下4分以及5分，但松山依舊能保持領先。能仁則由莊肇紘一夫當官，挹注全場最高的12分，外帶5籃板。易籃再戰後，雙方打得有來有往，松山一度靠著空拋接力打出氣勢，不過能仁馬上趁著對手的防守漏人連得5分，瞬間反超比分。第三節末能仁趁著潘彥銘不在場上的時間，把比分足足拉開到8分。讀秒階段，周昱陳一次快攻的上籃盎槍，還好後面還有隊友林奕嘉保駕護航，跟進投進壓哨的2分球，3節結束松山以42：48暫時落後給能仁。決勝節松山高中防守加壓，讓能仁連續出現3波失誤，在打出4：0攻勢時，松山總教練葉韋喬竟然率先喊出暫停。暫停回來後，潘辰武就先攻進2分，接著雙方互有領先。松山靠著兩波連續的華麗攻勢，直接帶起氣勢，從落後打到4分領先。小高一潘辰武是松山第四節的「X因子」，前三節沈默的他在第四節就攻下8分，還外帶8籃板。潘彥銘5犯提前畢業後，能仁葉以勒在決勝讀秒階段砍進一記三分，把分差追到1分差。暫停回來後，松山菜鳥周昱陳直接切入籃下，硬是又把比分拉開到3分，能仁可惜在最後幾波讀秒階段都無法投進，最終松山就以66：62再度闖進冠軍戰。