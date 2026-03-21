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▲在松山高中以66：62擊敗能仁家商之後，男子組將由松山和南湖高中對決。（圖／高中體總提供）

▲松山高中持續衛冕之路，也確定男子組同樣也是台北市內戰。（圖／高中體總提供）

HBL高中籃球聯賽四強戰賽程今（21）日晚間全數出爐，在松山高中以66：62擊敗能仁家商之後，男子組將由松山和南湖高中對決；而女子組要由北一女中交手陽明高中。而這也將是HBL史上第一次，在小巨蛋參加決賽的4支球隊都是台北市球隊，這可能會讓台北市長蔣萬安要幫哪一隊加油很苦惱了！女子組過去有過2次台北市內戰，上一次則是要追溯到80學年度的金甌女中對決靜修女中，之後進入淡山、海山爭霸的時代，接著又出現普門和永仁等南部強隊。不過這幾年北一女中和陽明高中穩定打進四強，無疑增加了台北市內戰的機會。女子組過去有過2次，算上這次則是第3次。男子組過去在冠軍戰不曾出現過「北市內戰」，因為當時南部有三民、新榮、屏中強隊，新北市也有「雙山一仁」南山、泰山和能仁，這些強權的存在，讓出現台北市內戰極為困難。加上再興中學退出舞台後，北市能長期保持八強競爭力的球隊只剩松山高中和南湖高中，無疑更加難以產生。今天的比賽，稍早女子組確認由北一女和陽明高中晉級，男子組南湖靠主將幸宇勝狂砍34分，擊敗8強戰7勝0敗排名第一的東泰高中，率先殺進冠軍戰。今晚壓軸的比賽，在前段兩隊各有一名球員表現特別出色，松山這邊王浚善10分，能仁莊肇紘則拿到12分，松山雖然一度落後雙位數，但是靠著招牌防守限制能仁，在次節反超比分，半場打完反而以30：27領先。下半場雙方陷入混戰之中，多次互換領先，進入第四節最後6分多鐘時，雙方還以50：50戰成平手，松山靠著潘彥銘、周昱陳和王浚善的上籃再次超前，能仁連續進攻機會，被打了一波8：0攻勢。松山這一段時間不斷靠著攻防轉換和進攻籃板的二次進攻得分，鞏固領先優勢，但近鄉情怯，在取得8分領先後陳建勳的三分球加上松山自己踩線違例，讓能仁又活了過來，追到剩一顆球權差距。之後松山劉廷寬兩罰俱中，能壬這邊葉以勒投進三分，雙方在最後46.1只有1分差距。暫停回來之後，周昱陳快速拿2分，回過頭來莊肇紘發生進攻犯規，不過松山也發生失誤，也把球權送回給對手。關鍵一個進攻回合，能仁導傳後的三分出手未能命中，結果被迫犯規，王浚善獲得2次罰球，他兩罰一中，松山以66：62確保比賽勝利。松山高中持續衛冕之路，也確定男子組同樣也是台北市內戰。