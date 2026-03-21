我是廣告 請繼續往下閱讀

HBL男子組四強賽今（21）日上演激烈的「雙山大戰」，松山高中在一度落後雙位數的情況下，靠著招牌防守與高一小將周昱陳、潘辰武在末節的奇兵表現，最終以66：62險勝能仁家商，連續兩年殺入冠軍戰。他也特別稱讚周昱陳膽識十足，把自己爛仗的「搗蛋」功力展現出來，在關鍵時刻幫了球隊一把。本場比賽松山雖然外線手感冰冷（三分球10投1中），但兩名高一球員周昱陳與潘辰武在第四節成為勝負關鍵。松山教練葉韋喬賽後直言，八強對陣能仁時曾因不夠信任高一球員而反省許久，今日決定大膽調度，「他們的速度跟身體能跟上能仁的小個子，我選擇信任我訓練出來的球員。很感動他們在四強舞台證明了自己，能力不會因年紀而有所改變。」比賽最後讀秒階段，雙方僅剩1分差距，松山周昱陳快速切入拿下關鍵2分穩住陣腳。葉韋喬笑說，當時戰術原先是設計給核心主控劉廷寬，但周昱陳展現了初生之犢不畏虎的膽識，「周昱陳就像是一個上去『搗蛋』的角色，他做出了一個不正經的決定，好在最後結果是好的。」這記關鍵進球也徹底粉碎了能仁的逆轉希望。葉韋喬教練也語重心長地表示，今天是靠高一球員的表現帶隊翻盤，也希望這能帶給發揮不佳的高二學長們刺激，「只要願意做苦工、做髒活，表現出對贏球的渴望，我也會信任你。」松山展現了強大的防守韌性，成功克服外線低迷的困境，再次證明了「綠色神盾」的深厚底蘊。