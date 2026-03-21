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隨著松山高中與南湖高中分別在四強賽勝出，明（21）日的HBL男子組冠軍戰將上演一場「台北市內戰」。松山高中教練葉韋喬表示，雖然原本全心準備四強這場對付能仁家商的比賽，並未預想到冠軍戰對手會是南湖高中，但兩隊球風相近，松山已準備好複製今日的防守強度應戰。葉韋喬教練，南湖高中的球風與能仁家商非常相似，都是強調快速轉換與進攻靈活度的球隊，就一樣是要像今天一樣，把身材優勢發揮出來，展現籃板能力。他也坦言確實沒有想到是南湖，因為松山賽前並沒有去設想對手，「我們沒有本錢去挑選對手，現在最重要的就是把今天贏球的方式、防守的強度複製到明天。打到這個地步，就是把最基本的東西做好。」針對明天的對手，葉韋喬教練特別點名了南湖高中的幸宇勝，直呼其表現「真的很可怕」。幸宇勝雖身材（僅173公分）不佔絕對優勢，卻能憑藉出色的衝搶習慣頻頻抓下進攻籃板。葉韋喬表示：「我們必須研究他的衝搶時機與習慣。擁有身材優勢的球員如果不去限制這種矮個子球員搶籃板，那是不可思議的事。我們必須避免這種問題發生，這也是今晚要做的功課。」談到明天的決賽，葉韋喬感性提到，曾對這批高三球員說過重話，但他們用打進小巨蛋的表現證明了自己。對於陣中主將劉廷寬今日出現抽筋狀況，教練相信憑藉意志力，明天他能以最好狀態應戰。「連兩年打進冠軍戰已經達標，希望球員明天能享受舞台，不留遺憾地完成這場成果展現。」