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▲周昱陳膽識十足，把自己爛仗的「搗蛋」功力展現出來，在關鍵時刻幫了球隊一把。（圖／高中體總提供）

▲松山高中教練葉韋喬表示，雖然原本全心準備四強這場對付能仁家商的比賽，並未預想到冠軍戰對手會是南湖高中，但兩隊球風相近，松山已準備好複製今日的防守強度應戰。（圖／高中體總提供）

114學年度HBL男子組四強賽今（21）日在台北小巨蛋上演衛冕軍松山高中交手能仁家商的精彩對決，爭奪最後一張冠軍賽門票。松山一度落後達8分，靠著小高一周昱陳、潘辰武在末節的奇兵表現，終場以66：62驚險勝出。賽後，松山總教練葉韋喬直言：「這屆原本設定八強就達標，因為他們幾乎全是『素人』。」他也進一步分享自己曾在高二升高三時對著這一屆即將畢業的球員說：「其實你們根本不適合打籃球。」用意就是為了激勵這批小球員。松山今年雖然頂著衛冕軍光環，但在上一屆主力查傑、劉程恩畢業後，戰力一度被外界看淡。教練葉韋喬賽後表示，這一屆的潘彥銘、王浚善、劉廷寬等核心球員，其實起點多是「全素人」。「在高二升高三時，我對他們非常嚴格，甚至直接對他們說：『其實你們根本不適合打籃球』。」葉韋喬坦言，之所以用這麼重的話，是為了讓這群孩子明白，若要站上小巨蛋的地板，每一天都必須付出比別人更多的努力，「今天能走到冠軍賽，對他們來說就是最好的成果展現，希望他們享受高中最後一場比賽，不留任何遺憾。」此役松山贏得並不輕鬆，主力潘彥銘在決勝節讀秒階段五犯畢業。賽後潘彥銘坦言自己太過緊張：「這場我還是比較放不開，太想要執行教練的策略，反而忘了自己擅長什麼。」就在潘彥銘離場、戰況僅剩1分差的危急時刻，高一菜鳥周昱陳展現了大心臟，直接從中場一條龍切入禁區奪下關鍵2分。葉韋喬笑說，周昱陳在隊上就是個「搗蛋角色」，能在正經的時候做出不正經的決定，「這個時刻就是你的，如果你想成為一個好球員，就必須在這個時刻去扛下這個責任。」除了周昱陳，另一位高一新人潘辰武也是逆轉戰局的「X因子」。他在第四節爆發砍下8分，並狂抓8個籃板，填補了前三節進攻端的沈默。葉韋喬指出，潘辰武在國中曾拿過「大四喜」，天生對球的判斷就有敏銳度，「我就是利用他的拚勁，雖然最後抓到籃板有發生失誤，但這些都是他累積經驗的養分。」針對此役能仁強大的進攻籃板壓力，葉韋喬透露賽前做了大量演練，並反覆觀看影片檢視八強賽的缺失。「我們跟小朋友說問題是可以修正的，只要修正了，自然會有好結果。」儘管今年比賽開始前外界曾不看好這批衛冕軍，但這群曾被教練稱為「不適合打球」的孩子，最終靠著韌性再度闖進冠軍戰，挑戰最終榮耀。