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TPBL 職籃例行賽今（21）日上演「雙北對決」，桃園台啤永豐雲豹作客台北戰神主場，靠著榜眼高錦瑋達成生涯里程碑，以及洋將克羅馬（Lasan Kromah）全能的大三元表現，終場以99：73大勝對手，不僅順利終止三連敗，更奪下本季第19勝，重新找回團隊士氣。雲豹後衛「小高」高錦瑋今日寫下職業生涯新頁，單場貢獻19 分、6助攻，正式達成生涯500次助攻，並成為聯盟首位本土「千分」紀錄保持人。高錦瑋賽後謙虛表示：「完成紀錄固然開心，但更重要的是終止三連敗，讓團隊重新找回信心。」雲豹此役從開賽便展現強烈求勝慾，克羅馬全場狂飆22分、10籃板、10助攻，完成本季第二次大三元；中鋒迪亞洛（Cheick Diallo）也穩定輸出21分12籃板。雲豹在第二節起靠著高錦瑋與林信寬的外線火力拉開分差，易籃後更打出一波18：6的高潮奠定勝基。雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）指出，球員在防守端與籃板保護上的執行力非常到位，是贏球的關鍵。臺北戰神今日雖迎來熱鬧的《麵包超人》主題日，吸引大批家庭進場，但在球場上的進攻節奏卻頻頻受阻。戰神總教練許皓程賽後指出，此役是陣中三名洋將首度在實戰中同場搭配，攻守兩端確實出現較多磨合問題。新秀雷蒙恩（Samuel Manu）今日表現亮眼，但他坦言與洋將間的配合尚未順暢，節奏略顯生澀：「即使個人數據不錯，但球隊沒贏球就沒有意義。」戰神最終僅以 73比99 吞敗，許皓程提醒球員不應因失誤影響信心，必須儘快調整狀態迎接明日賽事。