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2026東亞超級籃球聯賽（EASL）冠軍戰明（22）日點燃戰火，去年爭冠失利的領航猿再度殺進決賽舞台，想把失去的冠軍贏回來，主控白曜誠在練習日受訪時霸氣喊「我們是東亞最強球隊」，證明想奪冠的決心。去年領航猿冠軍戰惜敗廣島蜻蜓，白曜誠表示：「去年我們還不夠成熟，在比賽中發生很多不必要的失誤降低我們的氣勢，然後落後10幾20分就會覺得很無力，但今年我們不一樣了，昨天對東京電擊就算落後10幾分我們也覺得這是一個正常的過程，我們都相信我們可以逆轉拿下勝利」。捲土重來的領航猿只要再贏一場就能奪下隊史首座東超冠軍，白曜誠展現想贏的決心，霸氣喊：「去年沒拿到的冠軍要在今年拿回來，這次4強又只有我們一支台灣隊，我們要拿下冠軍讓別人知道我們是東亞最強的球隊」。談到明天冠軍戰的對手宇都宮皇者，白曜誠認為：「他們的洋將紐比爾（D.J.Newbill）是一個非常好的得分手，不管是三分還是切入，他的節奏都很難抓，那教練賦予我的任務就是要防守他，進攻就有機會再出手就好」。在東超決賽中，日本球迷非常踴躍進場支持他們的球隊，白曜誠對自家球迷有信心，他說：「我相信我們的球迷一定會比宇都宮還要多，吶喊聲更大聲」，希望球迷踴躍進場支持領航猿。