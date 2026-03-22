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▲拓荒者近期狀態火燙，在擊敗溜馬後又成功阻擊了少了愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，西區排名再度發生劇烈震盪。波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）21日在客場以108：104爆冷擊敗強敵明尼蘇達灰狼，不僅豪取三連勝，更一舉超越洛杉磯快艇與金州勇士，升上西區第8的席位，成為改變西區格局的最大黑馬。拓荒者近期狀態火燙，在擊敗溜馬後又成功阻擊了少了愛德華茲（Anthony Edwards）的灰狼。這波三連勝讓拓荒者在附加賽爭奪戰中取得「多一條命」的優勢。值得注意的是，拓荒者在衝刺戰績的同時，仍維持對新秀楊瀚森的培養進度。由於一軍賽事緊湊，球隊再度將其下放至發展聯盟（G-League）混音隊（Rip City Remix）磨練。楊瀚森在同日對陣猛龍落後的比賽中，以11投8中的高效表現砍下17 分11籃板2阻攻，展現出色的全能身手。拓荒者的這場勝利，意外成為休士頓火箭隊的「及時雨」。火箭隊近期因卡位戰不敵湖人，排名一度跌至第5，但在拓荒者擊敗灰狼後，加上火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）大膽將謝潑德（Reed Sheppard）拉上先發、成功終結老鷹11連勝，火箭憑藉勝率優勢重返西區第4。目前西區4到6名的火箭、金塊與灰狼之間已無勝差，競爭進入白熱化。相對於拓荒者的升勢，季初被視為奪冠熱門的快艇與勇士則深陷泥沼，洛杉磯快艇遭遇4連敗打擊，不僅排名掉至第9，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）再度受傷，新援加蘭（Darius Garland）與馬瑟林（Benn Benedict Mathurin）也受傷病困擾，戰力殘缺不全。金州勇士傷情更為慘重，巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、柯瑞（Stephen Curry）受膝傷困擾，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也在今日比賽中背部傷退。目前勇士位居第10，落後拓荒者達1.5場勝差。若排名維持現狀，這兩支豪門球隊將被迫在附加賽首輪進行「一戰定生死」的殘酷對決，這對兩隊球迷而言無疑是巨大的打擊。隨著常規賽剩餘場次不多，東西區前10強名單已趨於穩定。東區由活塞、凱爾特人領跑，而昔日強權雄鹿隊落後第10名的黃蜂達8場勝差，晉級希望渺茫。西區方面，第11名的灰熊同樣落後勇士7場勝差，基本宣告退出競爭。目前雷霆與馬刺已率先鎖定季後賽席位。▲金州勇士傷情慘重，巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、柯瑞（Stephen Curry）受膝傷困擾。（圖／美聯社／達志影像）