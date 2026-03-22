114學年度HBL高中籃球聯賽決賽在3月21日、22日於台北小巨蛋點燃戰火，四強決賽在21日已經打完。男子組最終由松山高中、南湖高中晉級冠軍戰；女子組方面則是北一女中、陽明高中闖進決賽。男子組季軍賽將由東泰高中交手能仁家商，女子組則由南山高中對決永仁高中。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆HBL進到小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、賽程、免費直播，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL決賽賽程
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
114學年度HBL決賽時間與地點
日期：3月21日（六）、3月22日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度HBL決賽賽程
⭐️3/21（六）
10:00 女生組｜北一女中 永仁高中
12:00 男生組｜東泰高中 南湖高中
16:00 女生組｜陽明高中 南山高中
18:00 男生組｜能仁家商 松山高中
⭐️3/22（日）
10:00 女生組季軍賽
12:00 男生組季軍賽
16:00 女生組冠軍賽（表演嘉賓：呂士軒）
18:00 男生組冠軍賽（表演嘉賓：盧廣仲）
114學年度HBL轉播與直播資訊
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視。
網路直播：中華電信Hami Video、HBL官方網站（hbl.com.tw）。
👉完整賽程表、👉HBL 官網
114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
男子組
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中
【四強對戰組合】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中
【冠軍戰對戰組合】
南湖高中 vs 松山高中
【季軍戰對戰組合】
東泰高中 vs 能仁家商
女子組
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中
【四強對戰組合】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中
【冠軍戰對戰組合】
北一女中 vs 陽明高中
【季軍戰對戰組合】
永仁高中 vs 南山高中
114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）
114學年度HBL決賽隊伍男子組完整陣容名單
📍東泰高中（四強71：79不敵南湖）
領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒
📍能仁家商（四強62：66不敵松山）
領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家
📍松山高中（四強66：62勝能仁）
領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋
📍南湖高中（四強79：71贏東泰）
領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣
114學年度HBL決賽隊伍女子組完整陣容名單
📍北一女中（四強98：76贏永仁）
領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑
📍陽明高中（四強78：57贏南山）
領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜
📍南山高中（四強57：78不敵陽明）
領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇
📍永仁高中（四強76：98不敵北一女）
領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞
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📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
114學年度HBL決賽時間與地點
日期：3月21日（六）、3月22日（日）
地點：台北小巨蛋
114學年度HBL決賽賽程
⭐️3/21（六）
10:00 女生組｜北一女中 永仁高中
12:00 男生組｜東泰高中 南湖高中
16:00 女生組｜陽明高中 南山高中
18:00 男生組｜能仁家商 松山高中
⭐️3/22（日）
10:00 女生組季軍賽
12:00 男生組季軍賽
16:00 女生組冠軍賽（表演嘉賓：呂士軒）
18:00 男生組冠軍賽（表演嘉賓：盧廣仲）
114學年度HBL轉播與直播資訊
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視。
網路直播：中華電信Hami Video、HBL官方網站（hbl.com.tw）。
👉完整賽程表、👉HBL 官網
114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
男子組
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中
【四強對戰組合】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中
【冠軍戰對戰組合】
南湖高中 vs 松山高中
【季軍戰對戰組合】
東泰高中 vs 能仁家商
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中
【四強對戰組合】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中
【冠軍戰對戰組合】
北一女中 vs 陽明高中
【季軍戰對戰組合】
永仁高中 vs 南山高中
衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）
114學年度HBL決賽隊伍男子組完整陣容名單
📍東泰高中（四強71：79不敵南湖）
領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒
📍能仁家商（四強62：66不敵松山）
領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家
📍松山高中（四強66：62勝能仁）
領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋
📍南湖高中（四強79：71贏東泰）
領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣
114學年度HBL決賽隊伍女子組完整陣容名單
📍北一女中（四強98：76贏永仁）
領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑
📍陽明高中（四強78：57贏南山）
領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜
📍南山高中（四強57：78不敵陽明）
領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇
📍永仁高中（四強76：98不敵北一女）
領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞