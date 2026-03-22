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洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）的「王牌」地位，近日在美國體育節目中遭到質疑，引發輿論強烈反彈。前大聯盟球員克拉茲（Erik Kratz）與《The Athletic》記者馬卡勒（Andy McCullough）公開聲稱山本「還不是王牌」，此番言論隨即遭到數據專家與廣大球迷瘋狂打臉，怒斥其定義「荒謬至極」。在美國知名 Podcast 節目《Foul Territory》中，馬卡勒記者指出，儘管山本由伸才華橫溢，但他尚未成為真正的王牌，僅能算是「候補生」。其核心論點在於：山本在大聯盟賽季中從未達成單季投球180局的門檻。對此，節目主持人兼前球員克拉茲也表示認同，並強調底特律老虎的斯庫巴爾（Tarik Skubal）與匹茲堡海盜的斯基內斯（Paul Skenes）等王牌都能超過180局，而山本去年例行賽則停留在 173.2局。這番言論立刻遭到同場主持人里佐（Alanna Rizzo）與網友的猛烈反擊。支持者指出，馬卡勒的邏輯存在重大漏洞，因為山本由伸去年例行賽投了173.2局，但在高壓力的季後賽又負擔了37局。山本由伸在去年世界大賽（WS）出賽3場奪下3勝，並榮膺 世界大賽MVP，展現了頂級王牌的抗壓性與耐久度。去年山本先發30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振的宰制級成績，且完全沒有進入傷兵名單。就在爭議延燒之際，山本由伸在20日（台北時間21日）對陣教士隊的熱身賽中，用行動證明身價。他主投5局僅被敲3支安打無失分，並狂飆7次三振，展現絕佳狀態。專業數據網站《Pitch Profiler》隨即在社交平台X上轉發山本的數據，並直接點名開嗆：「克拉茲根本不懂棒球！」球迷也紛紛留言力挺：「這是我聽過最爛的王牌定義」、「竟然還有人不承認他是王牌，簡直是間諜行為」、「他是聯盟前4的投手，這不是王牌是什麼？」面對外界的紛擾，山本由伸始終保持專注。道奇隊已宣布，山本將於26日（台北時間27日）在主場對陣響尾蛇隊的開幕戰中擔任先發投手。這位年僅27歲的日籍天才投手，將在新的賽季繼續用手中的球，讓那些質疑他的評論家噤聲。