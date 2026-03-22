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今（22）日亞特蘭大老鷹在客場以126：110大勝金州勇士。這場比賽的焦點全在季中被交易至老鷹的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）身上。這是他職業生涯首度以對手身份回到大通中心（Chase Center），賽後他不僅與昔日戰友柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）長時間敘舊，更首度正面回應了與前主帥科爾（Steve Kerr）的矛盾傳聞。儘管在庫明加效力勇士期間，關於其角色定位的爭議不斷，但今日賽後的情景顯示他與球員間的感情依然深厚。庫明加在賽後與柯瑞（Steph Curry）在場邊聊了許久，他形容柯瑞就像是他的「親大哥」。「感覺就像一場普通的比賽，但見到好兄弟們讓我非常興奮。」庫明加感性表示：「我們彼此表達愛意、擁抱致意，大家都很想念對方。柯瑞是我大哥，我們只是在互相詢問近況。而格林（Draymond Green）也是我的老大哥，我們之間的紐帶永不磨滅。」勇士總教練科爾（Steve Kerr）在賽前受訪時曾提到，雖然他個人非常欣賞庫明加，但在籃球層面的磨合並不順利，球隊無法提供庫明加所渴望的角色分配。對此，庫明加表現得十分豁達：「聽著，無論別人說什麼，你都可以有自己的解讀。我現在為目前的表現感到開心，這才是我未來的焦點。無論過去說了什麼或發生了什麼，那都不再是我的問題了。我正在開啟球隊的新篇章，努力在這裡成就一番事業。」老鷹隊近期狀態火熱，在最近的13場比賽中豪取12勝。庫明加認為自己融入得非常好，且球隊正產生極佳的化學反應。對於兩隊戰術要求的差異，他認為無論在哪裡，核心目標始終只有一個，那就是「贏球」。「不同之處在於上場就要努力融入。我們擁有一群極具天賦的球員，大家已經產生了化學反應。」庫明加表示：「對我和隊友來說，現在最重要的就是如何不斷累積勝場，在東區排名中佔據更有利的位置。」