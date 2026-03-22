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▲許恩翔投進關鍵三分球，幫助東泰讀秒階段鎖定。他這一場比賽拿下22分，也獲選為單場MVP。（圖／記者朱永強攝）

▲女子組比賽，永仁高中靠著主力球員黃翊蓁狂砍30分19籃板，全場17投10中，最終以83：82一分之差取勝。（圖／高中體總提供）

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽今（22）日進行最後一日的賽程，下午進行的季軍戰，男子組方面，東泰高中在經歷昨天慘痛的失利之後，以68：63擊敗能仁家商，於本學度拿下季軍。至於女子組永仁高中則以83：82一分之差險勝南山高中。雙方昨天都經歷一場敗仗，8強階段7勝0敗的東泰高中爆冷輸給了南湖高中，意外錯失決賽門票。而能仁則是在一度領先雙位數的情況下，在下半場被松山高中逆轉，最終落敗。今天兩隊激戰到最後一刻，落後的能仁一度追到只差一顆球權，但是許恩翔投進關鍵三分球，幫助東泰讀秒階段鎖定。他這一場比賽拿下22分，也獲選為單場MVP。女子組比賽，永仁高中靠著主力球員黃翊蓁狂砍30分19籃板，全場17投10中，最終以83：82一分之差取勝。吳沛萱打滿全場得到21分6助攻5籃板5抄截，男生則以林念臻的28分為最佳。