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▲本次新秀對抗賽中，台灣球員表現亮眼。原先公佈的名單包含：沙子宸（奧克蘭運動家）、林鉑濬（西雅圖水手）、蘇嵐鴻（聖地牙哥教士）、Jonathon Long（芝加哥小熊，台美混血）。（圖／記者葉政勳攝,2026,03,06）

MLB大聯盟新秀對抗賽（Spring Breakout）正式點燃戰火。根據奧克蘭運動家今日更新的參賽名單，除了原先入選的沙子宸外，新增了林維恩與莊陳仲敖兩位實力派投手，寫下單一球隊同時有3名台灣新秀入選的壯觀紀錄。而在教士隊效力的19歲新星蘇嵐鴻，更在比賽中飆出156.1公里的剛猛速球，技驚四座，正式接棒成為台灣新生代「火球男」代表。效力於聖地牙哥教士隊的小聯盟右投蘇嵐鴻，今日於新秀對抗賽對陣芝加哥小熊的比賽中，於7局下半登板後援。年僅19歲的他展現大將之風，僅用11顆球就收下1局無失分的亮眼成績，最快催到97英里（約156.1公里），其四分之三側投的出球角度讓打者難以捉摸。面對首名打者以96.1英里外角速球站著三振，隨後再以95.9英里速球讓打者揮棒落空，單局狂飆2K，且未讓任何打者上壘。蘇嵐鴻出身高雄三民高中，去年（2025年）在U18世界盃表現出色，隨後以總額92.5萬美金的高身價加盟教士。僅旅美不到一年，球速便從U18時期的151公里大幅進化至156公里，進化速度驚人。回顧蘇嵐鴻的基層棒球歷程，他並非從小就專職投手。直到就讀三民高中時期，他才正式從野手轉戰投手丘。憑藉著接近190公分的優越身高與出色的身體協調性，他迅速獲得教練團的重點栽培。為了將天賦轉化為實力，蘇嵐鴻展現了驚人的自律，甚至在農曆春節期間也僅休息1天便提早開工練球。儘管父母毫無棒球背景，但看見他對這項運動的熱愛，始終在背後無條件支持，這股力量也讓他成功從不熟悉投手丘的菜鳥，一路蛻變為撐起球隊的絕對王牌。有趣的是，私底下個性內斂文靜的蘇嵐鴻，站上投手丘後卻是一位熱衷與打者鬥智的狠角色。他曾透露自己高中階段成長最多的並非技術，而是學會與對手大玩心理戰，透過微小的肢體動作去破壞打者的節奏。這份超齡的沉著與獨特的四分之三側投機制，最終讓他獲得聖地牙哥教士隊的青睞。在簽約加盟時，教士球團不僅高規格接待，更安排了隊上的亞洲名將達比修有（Yu Darvish）與他親自會面，因為蘇嵐鴻時的偶像就是達比修，也是因為他才選擇「11號」作為背號。前輩大方分享了飲食與重訓的私人秘訣，這段溫馨的世代傳承，也成為他勇敢挑戰美國職棒大聯盟的最強後盾。本次新秀對抗賽中，台灣球員表現亮眼。原先公佈的名單包含：沙子宸（奧克蘭運動家）、林鉑濬（西雅圖水手）、蘇嵐鴻（聖地牙哥教士）、Jonathon Long（芝加哥小熊，台美混血）。今日運動家隊名單擴編，再度補進剛代表台灣參加世界棒球經典賽（WBC）的林維恩與莊陳仲敖。這意味著在運動家隊的新秀體系中，將有三位頂尖台灣投手同時亮相，展現台灣基層棒球人才在美職小聯盟的深厚實力。出生日期： 2007年03月04日（19歲）投打習慣： 右投右打（四分之三側投）加盟身價： 簽約金77.5萬及學費15萬美金（總額92.5萬美金）職棒資歷： 聖地牙哥教士隊小聯盟（2025年～）