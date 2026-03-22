我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，富邦悍將今（22）日在亞太主球場交手統一7-ELEVEn獅，悍將雖然在此役先失掉分數，不過在4局上展開反攻，國宸、王念好把握得點圈機會，敲出適時安打，悍將單局攻下3分逆轉戰局，終場就以5：3擊退獅隊，取得熱身賽5連勝，穩坐聯盟龍頭。此役悍將推出洋投威戈神（Aaron Wilkerson）交手獅隊洋投獅帝芬（Jackson Stephens），獅隊在3局下先發制人，邱智呈選到保送，林祖傑、張翔敲安，獅隊先馳得點取得1：0領先，威戈神雖然後續被陳聖平敲安，但他展現化解危機的能力，連續抓到3個出局數，避免擴大失分。悍將在4局上展開反攻，池恩齊敲安後，靠著盜壘與推進上到三壘，隨後邦力多選到保送，悍將一出局攻佔一、三壘，范國宸、王念好敲安，悍將單局攻下3分，取得3：1領先。4局下輪到獅隊反攻，潘傑楷敲安後靠著推進與失誤上到三壘，最後靠著邱智呈的高飛犧牲打，獅隊追回1分，以2：3落後。悍將在6局上攻勢再起，葉子霆、邦力多敲安，范國宸補上高飛犧牲打，悍將攻下此役第4分。獅隊馬上在6局下反擊，何恆佑、潘傑楷、李丞齡串連安打，獅隊再追回1分，以3：4落後。7局上蔡佳諺敲出三壘安打，林岱安補上適時安打，悍將又將比分拉開，以5：3領先。9局下悍將推出張奕登板關門，雖然被許哲晏敲安，仍抓下最後1個出局數，終場悍將就以5：3逆轉獅隊，取得熱身賽5連勝，穩坐聯盟龍頭。