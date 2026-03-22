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▲約賽前半小時，台北市長蔣萬安進場，並且親自鼓勵了陽明高中和北一女中球員。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球甲級聯賽冠軍戰今（22）日開打，女子組賽事由北一女中對決陽明高中，男子組則是松山高中對決南湖高中，4支球隊都是來自台北市。賽前台北市長蔣萬安也提前進場，為女子組爭冠的兩隊加油。今天HBL冠軍戰開打前一小時，進行了嚴格的場館整理和檢查，為了維護觀賽長官安全，主辦單位肅清了非關人員，並且檢查現場媒體、還有警犬進場。大約賽前半小時，台北市長蔣萬安進場，並且親自鼓勵了陽明高中和北一女中球員。這是HBL史上第一次出現男、女子組都是「台北市內戰」，男子組過去從未過決賽兩支球隊都來自台北市，女子組上一次有此情況也已經是遠在80學年度的事了，至今已經過去34年。去年蔣萬安也有到場為台北市學校加油，今天外界也關注他會為哪隊加油，不過他用行動表明所有台北市球隊都會支持，不會偏愛。另外，行政院院長卓榮泰以及運動部李洋部長也到場看球。