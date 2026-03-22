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▲高雄先鋒莊詠馨(左一)攻入個人木蘭聯賽生涯首顆進球，協助球隊將比分鎖定在8比0。（圖／高雄先鋒提供）

▲塚本奈緒上演帽子戲法，8比0也讓高雄先鋒一舉躍居木蘭聯賽第二名。（圖／高雄先鋒提供）

▲高雄先鋒8比0完封陽信北競，續寫主場不敗紀錄。（圖／高雄先鋒提供）

台灣女子足球最高層級賽事木蘭足球聯賽下半賽季21日正式開踢，高雄先鋒Attackers迎來本季第一場主場賽事，對戰陽信北競展現驚人火力，全場攻勢摧枯拉朽，最終以8：0大勝對手。這場大勝不僅延續了高雄先鋒的主場不敗紀錄，更寫下球隊隊史的最大比分勝利里程碑。塚本奈緒與濱本瑪琳兩人同場完成帽子戲法、莊詠馨攻入個人木蘭聯賽生涯首顆進球，332名球迷親眼見證了這個難忘的主場之夜。賽後高雄先鋒也趁勢躍居聯賽第二名，距榜首新北航源僅差1分，持續向冠軍發起衝擊。比賽開哨後，高雄先鋒迅速掌握場面節奏，火力全開從不間斷。第11分鐘，莊詠馨右路突破後射門，門將撲出後，濱本瑪琳第一時間跟進補射破門，為球隊首開紀錄。第26分鐘，上辻佑実後場長傳精準找到濱本瑪琳，後者胸部停球後輕巧做球給塚本奈緒，塚本橫向盤帶後起腳射門，皮球精準命中遠柱死角，絕妙的進球令人讚嘆，比分擴大為2比0。第32分鐘，莊詠馨右路傳中，藤尾星禁區內回做，濱本瑪琳再度跟進射門，3比0。第37分鐘，梁凱柔禁區內突破後橫傳，塚本奈緒冷靜起腳破門，上半場結束前高雄先鋒已取得4比0的絕對領先。易邊再戰，高雄先鋒毫無鬆懈跡象。第49分鐘，莊詠馨右路連續突破後再度精準傳中，塚本奈緒在門前沉著射門得手，完成個人本場第3球，正式達成帽子戲法。第62分鐘，塚本奈緒在前場積極逼搶製造機會，濱本瑪琳斷球後快速傳中，藤尾星把握機會破門，比分來到6比0。第65分鐘，後場長傳快速發動進攻，塚本奈緒左路突破後送出關鍵傳球，濱本瑪琳接球後轉身射門得分，同樣正式達成帽子戲法，兩大攻擊核心在同一場比賽各自完成帽子戲法的壯舉，讓全場球迷沸騰。第71分鐘，塚本奈緒再次從左路突破傳中，藤尾星門前搶點未果，後點跟進的莊詠馨不停球直接起腳破網，不僅將比分鎖定在8比0，更攻入個人木蘭聯賽生涯的第一顆進球，為自己在主場留下最美好的紀念。本場比賽高雄先鋒在攻守兩端全面壓制對手，展現了相當成熟的團隊戰力與體系默契。在台中藍鯨本週因國家隊賽事少賽一場的情況下，高雄先鋒此役一舉躍居聯賽第二名，與榜首新北航源的積分差距縮短至僅僅1分，對榜首保持相當強烈的追趕壓力。高雄先鋒賽後表示，這場勝利不僅是下半季的完美開局，更是球隊隊史的最大比分勝利，對全隊士氣有著顯著的正面提升。332名進場球迷見證了這個難忘的主場之夜，高雄先鋒也承諾將以更精彩的比賽表現回饋球迷，全力衝刺本季佳績。