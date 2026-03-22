台鋼雄鷹創隊鷹雄黃勃睿，自2022年起跟著台鋼雄鷹一起奮戰、成長，2023年二軍賽季曾以9局失1分好投，成為在二軍投出完投勝隊史第一人，也曾因右手肘韌帶重建手術歷經漫長艱辛復健過程。2023年底轉正式球員、2025球季登上一軍戰場，職棒生涯充滿故事性，如今因生涯規畫，黃勃睿決定申請任意引退，預計在今（22）天官辦熱身賽最後登板，之後將告別球員生涯。

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黃勃睿曾寫勵志故事　今卻如流星引退

台鋼雄鷹2022年創隊，投手黃勃睿最初以自主培訓入團，在2023年二軍賽季21場登板、共投59.1局，是投手重要戰力，8先發、13後援，戰績5勝4敗，代表作為9月26日面對樂天桃猿二軍先發完投9局僅失1分，成為隊史第一名在二軍投出完投勝選手，球季結束後，11月轉為正式球員，以努力不懈堅毅精神寫下勵志故事。

歷經手肘韌帶重建手術　黃勃睿今熱身賽最後登板

2024年初進行手肘韌帶重建手術，經過療傷、復健，2025年重返投手丘，並在6月15日迎來一軍初登板，職棒生涯留下3場後援出賽、共5局投球，防禦率3.60。

如今黃勃睿因生涯規畫決定申請任意引退，台鋼雄鷹球團感謝黃勃睿自創隊以來努力與付出，安排他在官辦熱身賽登板亮相，為職棒生涯劃上句點，並與教練團、隊友以及球迷朋友道別。

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