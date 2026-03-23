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▲旅美好手鄭宗哲今日遭紅襪正式下放小聯盟春訓營，無緣本季開幕戰25人名單，這個冬天歷經4次指定讓渡才落腳紅襪的24歲球員，只能在小聯盟耐心等待大聯盟機會，大聯盟生涯首安的夢想仍在持續追逐中。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基王牌投手蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole）目前正積極進行復健，球團與球迷皆盼望他能在六月健康歸隊，帶領條紋軍挺過開季的先發輪值空窗期，重返榮耀。（圖／美聯社／達志影像）

游擊手 安東尼·沃爾皮（Anthony Volpe）





內野手 荷西·卡巴列羅（José Caballero）





一壘手 保羅·高施密特（Paul Goldschmidt）





內野手 艾梅德·羅沙里歐（Amed Rosario）





外野手 傑森·多明格茲（Jasson Domínguez）





左投 麥克斯·弗里德（Max Fried）





右投 路易斯·希爾（Luis Gil）





右投 卡姆·施利特勒（Cam Schlittler）





左投 萊恩·威瑟斯（Ryan Weathers）





右投 威爾·華倫（Will Warren）





▲多倫多藍鳥休賽季重磅補強強投希斯（Dylan Cease），盼能藉此提升輪值強度，突破去年鎩羽而歸的遺憾，全力誓奪隊史睽違多年的世界大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

外野手 蓋瑞·桑契斯（Gary Sánchez）





內野手 戴維斯·施奈德（Davis Schneider）





外野手 納坦·魯克斯（Nathan Lukes）





內野手 艾迪生·巴格（Addison Barger）





右投 凱文·高斯曼（Kevin Gausman）





右投 迪倫·希斯（Dylan Cease）





右投 崔·耶薩維奇（Trey Yesavage）





右投 柯迪·龐塞（Cody Ponce）





右投 荷西·貝瑞歐斯（José Berríos）





▲波士頓紅襪對超級大物羅曼·安東尼（Roman Anthony）寄予厚望，期待他能在新賽季破繭而出，展現驚人長打火力，填補紅襪打線最匱乏的重砲空缺。（圖／美聯社／達志影像）

外野手 吉田正尚（Masataka Yoshida）





內野手 克里斯蒂安·坎貝爾（Kristian Campbell）





內野手 羅米·岡薩雷茲（Romy Gonzalez）





外野手 羅曼·安東尼（Roman Anthony）





外野手 塞丹·拉斐拉（Ceddanne Rafaela）





左投 蓋瑞特·克羅切特（Garrett Crochet）





左投 蘭傑·蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）





右投 桑尼·葛雷（Sonny Gray）





右投 布萊恩·貝洛（Brayan Bello）





右投 約翰·奧維耶多（Johan Oviedo）





▲巴爾的摩金鶯超人氣捕手艾德利·拉契曼（Adley Rutschman）肩負帶領年輕打線復甦的重任，金鶯能否走出近期的進攻低潮，這位當家球星的表現至關重要。（圖／美聯社／達志影像）

游擊手 岡納·韓德森（Gunnar Henderson）





捕手 艾德利·拉契曼（Adley Rutschman）





外野手 泰勒·歐尼爾（Tyler O'Neill）





一壘手 萊恩·蒙特卡索（Ryan Mountcastle）





內野手 傑克森·哈勒戴（Jackson Holliday）





右投 尚恩·貝茲（Shane Baz）





右投 克里斯·巴西特（Chris Bassitt）





右投 查克·艾佛林（Zach Eflin）





左投 崔佛·羅傑斯（Trevor Rogers）





左投 凱德·波維奇（Cade Povich）





▲坦帕灣光芒「超級新星」胡尼奧爾·卡米內羅（Junior Caminero）去年狂轟45支全壘打震驚世人，現年僅22歲的他，已是光芒在美東火藥庫中唯一的希望寄託與進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

內野手 胡尼奧爾·卡米內羅（Junior Caminero）





外野手 強尼·德魯卡（Jonny DeLuca）





外野手 賈斯汀-亨利·馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）





內野手 班·威廉森（Ben Williamson）





右投 德魯·拉斯穆森（Drew Rasmussen）





左投 薛恩·麥克拉納漢（Shane McClanahan）





右投 萊恩·佩皮奧特（Ryan Pepiot）





左投 史蒂芬·馬茲（Steven Matz）





右投 尼克·馬丁尼茲（Nick Martinez）





2026年MLB大聯盟賽季開幕戰進入倒數，被譽為「火藥庫」的美聯東區再次成為全聯盟最強悍的分區。根據FanGraphs預測，今年美聯前六強中，美東就包辦了四個名額，甚至有機會挑戰新制中「單一分區四隊晉級」的歷史紀錄。各隊在打線、先發輪值與牛棚的佈局如何？誰又潛藏著影響戰績的致命隱憂？本文帶您快速掃描五支球隊的戰力指標。2026年的大聯盟賽季即將點燃戰火，美聯東區毫無疑問再度成為全聯盟競爭最慘烈的「一級戰區」。根據各項數據預測，美聯前六強中，美東就強勢佔據了四個席次，甚至極有機會創下單一分區四支球隊同時殺入季後賽的歷史新猷。在這個被戲稱為「美東野獸」的分區，沒有任何一場比賽是輕鬆的，各隊在休賽季的軍備競賽，也讓今年的分區王座之爭顯得撲朔迷離。綜觀今年美東各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：。洋基雖然開季面臨先發輪值的健康隱憂，但只要王牌投手蓋瑞特·柯爾（Gerrit Cole）與卡洛斯·羅登（Carlos Rodón）能在季中滿血回歸，搭配傲視群雄的重砲打線，依舊是分區封王的最熱門人選。緊追在後的藍鳥，去年以些微之差與世界大賽冠軍擦身而過，今年休賽季大舉補強迪倫·希斯（Dylan Cease）等好手，整體陣容的深度與穩定性極高，絕對有實力與洋基纏鬥到最後一刻。至於名列第三、四名的紅襪與金鶯，兩隊都擁有明顯的優勢與致命傷。紅襪本季建構了以蓋瑞特·克羅切特（Garrett Crochet）為首的頂級先發輪值，但打線嚴重缺乏長打火力，若無法適時補上全壘打缺口，恐難以在強打如林的美東突圍。反觀金鶯，雖然休賽季補進了重砲手，試圖彌補去年的進攻低潮，但整體戰績的上限，仍取決於自家農場年輕大物能否真正兌現天賦。最後則是光芒，在整體陣容明顯處於劣勢、且幾位主力相繼離隊的情況下，本季在美東火藥庫恐將敬陪末座。球隊今年的作戰重心，預計將完全放在超新星胡尼奧爾·卡米內羅（Junior Caminero）的成長軌跡上，並尋求在交易大限前將未來資產最大化。終結者：右投 大衛·貝納（David Bednar） 佈局投手：右投 卡米洛·多瓦爾（Camilo Doval）與左投 提姆·希爾（Tim Hill）洋基休賽季補強不大，球團策略明顯是「在柯爾（Gerrit Cole）和羅登（Carlos Rodón）歸隊前穩住陣腳」。羅登預計四月中下旬回歸，而動了湯米約翰手術的柯爾則放眼六月。先發輪值中充滿傷病與年輕人局數控管的風險，只要再有傷兵出現，戰力將大打折扣。但若柯爾能健康回歸，絕對具備改變美東版圖的影響力。終結者：右投 傑夫·霍夫曼（Jeff Hoffman） 佈局投手：右投 泰勒·羅傑斯（Tyler Rogers）與右投 路易·瓦蘭德（Louie Varland）藍鳥去年距離世界大賽冠軍僅一步之遙，許多球員如史普林格（George Springer）都繳出超乎預期的表現。今年休賽季補進希斯、龐塞與岡本和真等人提高球隊上限，但要重返爭冠行列，不僅需要新同學發揮，還得祈禱去年那些「不可預測的幸運」能再次降臨。終結者：左投 阿羅魯迪斯·查普曼（Aroldis Chapman） 佈局投手：右投 蓋瑞特·惠特洛克（Garrett Whitlock）紅襪雖然擁有聯盟頂尖的克羅切特與蘇亞瑞茲坐鎮輪值，牛棚也有查普曼把關，但長打火力是一大罩門。根據預測，紅襪將是今年全壘打數排名的末段班。若要突破預測成為頂尖強隊，包含安東尼等年輕大物必須破繭而出，提供球隊急需的重砲火力。終結者：右投 萊恩·海爾斯利（Ryan Helsley） 佈局投手：左投 基根·艾金（Keegan Akin）與右投 安德魯·基特里奇（Andrew Kittredge）金鶯去年苦吞慘澹賽季，除了投手崩盤，打線的疲軟更是致命傷，團隊進攻數據長達一年半低於聯盟平均。休賽季補進彼特·阿隆索（Pete Alonso）與泰勒·華德（Taylor Ward）增添右打重砲，但球隊要真正翻身，拉契曼、哈勒戴等自家農場培養的核心大物必須打出符合天賦的身手。終結者：右投 葛瑞芬·賈克斯（Griffin Jax） 佈局投手：右投 布萊恩·貝克（Bryan Baker）與左投 蓋瑞特·克里文格（Garrett Cleavinger）光芒目前紙面戰力在美東墊底，球隊的希望全繫在年僅22歲的卡米內羅身上。他去年敲出驚人的45轟，躋身歷史級年輕重砲行列。如果光芒要在2026年展現競爭力，卡米內羅必須持續繳出怪獸級的賽季，而球團也該盡快用一紙長約綁住這位未來基石。