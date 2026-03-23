2026年MLB大聯盟賽季即將開打，美聯西區終於迎來了全新的格局！過去長期統治美西的休士頓太空人，在去年正式被西雅圖水手拉下神壇。這個近年來屢屢在世界大賽亮相（2022年太空人、2023年遊騎兵）的強悍分區，今年依然充滿話題。水手能否突破季後賽魔咒？太空人先發輪值能否挺過陣痛期？遊騎兵的豪華輪值能否拯救疲軟打線？本文帶您快速掃描美聯西區五支球隊的戰力指標。

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美西霸權終結與重塑！水手強勢崛起　群雄並起爭奪季後賽門票

美聯西區終於擺脫了休士頓太空人的長期統治。自2016年以來（排除2020年縮水賽季），美西冠軍的榜單幾乎就是「太空人、太空人、太空人」的無限循環，直到去年，西雅圖水手才以些微勝差斬斷了這項霸業，並一路殺進美聯冠軍戰。這個分區近年來在季後賽的宰制力有目共睹，2022年與2023年的世界大賽冠軍皆出自於此，證明了美西絕對是全聯盟不容忽視的強權聚集地。

綜觀今年美西各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：西雅圖水手、休士頓太空人、德州遊騎兵、運動家，最後則是洛杉磯天使。水手雖然打線仍有隱憂，但坐擁全聯盟最穩定的五人先發輪值，只要牛棚不崩盤，依然是分區衛冕的最大熱門。緊咬在後的太空人雖然去年僅以 3 場勝差錯失王座，但今年先發輪值面臨嚴峻考驗，弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）離隊加上傷兵疑雲，讓他們的奪冠之路充滿變數。

▲台灣旅美好手鄧愷威本季轉戰休士頓太空人，爭取進入先發輪值機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣旅美好手鄧愷威本季轉戰休士頓太空人，爭取進入先發輪值機會。（圖／美聯社／達志影像）
名列第三與第四的遊騎兵和運動家則呈現截然不同的球隊體質。遊騎兵擁有全大聯盟天花板最高的先發輪值，雅各·迪格隆（Jacob deGrom）與納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）若能保持健康，絕對能主宰戰局，但他們去年嚴重退化的貧弱打線必須觸底反彈。反觀運動家，去年下半季打出了季後賽等級的驚奇戰績（53勝46敗），年輕打線的爆發力令人期待，若能延續氣勢，將是美西最大的黑馬。

至於天使隊，在連續多年錯失季後賽且補強有限的情況下，本季恐將繼續在美西墊底。球隊的看點或許只能回歸到球星的個人魅力，例如楚奧特（Mike Trout）的場上風采，以及年輕大物查克·尼托（Zach Neto）挑戰單季「30轟、30盜」的歷史紀錄。

▲西雅圖水手勇奪去年美西王座，坐擁全聯盟最穩定的先發輪值。輪值大將羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert），他將與隊友一同扛起衛冕重任，誓言帶領球隊衝破「未進世界大賽」的隊史魔咒。（圖／美聯社／達志影像）
▲西雅圖水手勇奪去年美西王座，坐擁全聯盟最穩定的先發輪值。輪值大將羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert），他將與隊友一同扛起衛冕重任，誓言帶領球隊衝破「未進世界大賽」的隊史魔咒。（圖／美聯社／達志影像）
📌2026MLB美聯西區賽季前瞻：各隊陣容、輪值與關鍵提問

🟡西雅圖水手

預測先發打線焦點

  • 外野手／一壘手 盧克·萊利（Luke Raley）

  • 內野手 柯爾·楊（Cole Young）

  • 內野手 萊奧·瑞瓦斯（Leo Rivas）

  • 外野手 羅伯·瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）

  • 游擊手 柯爾特·愛默生（Colt Emerson）

預測先發輪值

  • 右投 布萊恩·吳（Bryan Woo）

  • 右投 羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert）

  • 右投 喬治·柯比（George Kirby）

  • 右投 路易斯·卡斯提歐（Luis Castillo）

  • 右投 布萊斯·米勒（Bryce Miller）

備受矚目牛棚陣容 終結者：右投 安德烈斯·穆尼歐斯（Andrés Muñoz） 佈局投手：右投 麥特·布拉許（Matt Brash）與左投 荷西·費瑞爾（Jose A. Ferrer）

本季最大隱憂：他們能突破極限拿下總冠軍嗎？ 水手隊是全聯盟唯一一支從未打進世界大賽的球隊，無數次的例行賽崩盤或季後賽軟腳讓球迷心碎。去年他們在美聯冠軍戰一度取得3勝2敗的聽牌優勢，最終卻連吞兩敗遭到逆轉。球隊今年擁有極佳的先發輪值與牛棚，但進攻端缺乏足夠的陣容深度來承受球員低潮。如果想要真正在今年登頂，球團高層必須像去年一樣，準備好在交易大限前果斷出手補強。

▲休士頓太空人連霸大業告終，今年更面臨先發輪值深度大減的考驗。日籍強投今井達也的加入備受矚目，他的適應狀況與健康，將是太空人能否重返榮耀的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人連霸大業告終，今年更面臨先發輪值深度大減的考驗。日籍強投今井達也的加入備受矚目，他的適應狀況與健康，將是太空人能否重返榮耀的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
🟡休士頓太空人

預測先發打線焦點

  • 內野手 艾薩克·帕瑞迪斯（Isaac Paredes）

  • 外野手 坎姆·史密斯（Cam Smith）

  • 外野手 傑克·邁爾斯（Jake Meyers）

  • 外野手 喬伊·羅珀菲多（Joey Loperfido）

  • 內野手 查克·迪岑佐（Zach Dezenzo）

預測先發輪值

  • 右投 杭特·布朗（Hunter Brown）

  • 右投 克里斯蒂安·哈維爾（Cristian Javier）

  • 右投 今井達也（Tatsuya Imai）

  • 右投 蘭斯·麥考勒斯（Lance McCullers Jr.）

  • 右投 麥克·伯羅斯（Mike Burrows）

備受矚目牛棚陣容 終結者：左投 喬許·海德（Josh Hader） 佈局投手：右投 布萊恩·阿布瑞尤（Bryan Abreu）與左投 布萊恩·金恩（Bryan King）

本季最大隱憂：先發輪值能挺住嗎？ 太空人打線預期能保持健康並迎來反彈，但先發輪值卻令人擔憂。瓦德茲離隊加上羅內爾·布蘭柯（Ronel Blanco）動手術，讓輪值深度大減。球隊必須祈禱布朗能維持王牌身手、動過TJ手術的哈維爾能找回2022年的狀態、日籍投手今井達也順利適應大聯盟節奏，以及痛痛人麥考勒斯能保持健康。這當中有太多的「如果」，只要幾個環節出錯，太空人的戰績就可能面臨危機。

▲德州遊騎兵坐擁全大聯盟天花板最高的先發輪值，王牌迪格隆（Jacob deGrom）若能健康回歸，戰力將極致昇華。然而，遊騎兵貧弱的打線能否適時給予火力支援，將左右他們的爭冠之路。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵坐擁全大聯盟天花板最高的先發輪值，王牌迪格隆（Jacob deGrom）若能健康回歸，戰力將極致昇華。然而，遊騎兵貧弱的打線能否適時給予火力支援，將左右他們的爭冠之路。（圖／美聯社／達志影像）
🟡德州遊騎兵

預測先發打線焦點

  • 指定打擊 喬克·彼得森（Joc Pederson）

  • 外野手 懷特·蘭福德（Wyatt Langford）

  • 游擊手 柯瑞·席格（Corey Seager）

  • 外野手 埃文·卡特（Evan Carter）

  • 內野手 賈許·榮格（Josh Jung）

預測先發輪值

  • 右投 雅各·迪格隆（Jacob deGrom）

  • 右投 納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）

  • 左投 麥肯齊·高爾（MacKenzie Gore）

  • 右投 傑克·萊特（Jack Leiter）

  • 左投 雅各·拉茲（Jacob Latz）

備受矚目牛棚陣容 終結者：左投 羅伯特·賈西亞（Robert Garcia） 佈局投手：右投 克里斯·馬丁（Chris Martin）與右投 柯爾·溫恩（Cole Winn）

本季最大隱憂：先發輪值能隻手遮天帶領球隊嗎？ 這套先發輪值的天花板傲視全大聯盟，前四號先發戰力極強。然而，曾經威震八方的遊騎兵打線卻在去年嚴重衰退，得分排在聯盟第23名。球團休賽季放走了阿多利斯·賈西亞（Adolis García），他們現在極度需要新星蘭福德破繭而出成為巨星，以及陣中核心保持健康。在打線充滿未知數的情況下，豪華的先發輪值恐怕得一肩扛起帶動球隊戰績的重責大任。

▲奧克蘭運動家去年下半季打出驚奇表現，年輕打線蓄勢待發。超級新秀尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）被視為建隊基石，他的表現將決定運動家能否延續氣勢，成為美西區最大的黑馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧克蘭運動家去年下半季打出驚奇表現，年輕打線蓄勢待發。超級新秀尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）被視為建隊基石，他的表現將決定運動家能否延續氣勢，成為美西區最大的黑馬。（圖／美聯社／達志影像）
🟡運動家

預測先發打線焦點

  • 一壘手 尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）

  • 捕手 謝伊·蘭格利爾斯（Shea Langeliers）

  • 外野手／指定打擊 布倫特·魯克（Brent Rooker）

  • 捕手／一壘手 泰勒·索德斯壯（Tyler Soderstrom）

  • 內野手 麥克斯·孟西（Max Muncy）

預測先發輪值

  • 右投 路易斯·塞維里諾（Luis Severino）

  • 左投 傑佛瑞·史普林斯（Jeffrey Springs）

  • 右投 亞倫·席瓦雷（Aaron Civale）

  • 左投 雅各·羅培茲（Jacob Lopez）

  • 右投 路易斯·莫拉雷斯（Luis Morales）

備受矚目牛棚陣容 終結者：右投 史考特·巴洛（Scott Barlow）（可能採牛棚委員會模式） 佈局投手：左投 霍根·哈里斯（Hogan Harris）與右投 馬克·萊特（Mark Leiter Jr.）

本季最大隱憂：去年下半季的狂飆是真的嗎？ 運動家去年開季慘不忍睹（23勝40敗），但6月4日之後卻彷彿打通任督二脈，繳出53勝46敗的亮眼成績。球隊找到了庫爾茲這位未來的建隊基石，加上魯克與蘭格利爾斯組成極具破壞力的中心打線。雖然投手陣容仍充滿問號，但如果這批年輕打者能延續去年的火熱手感，運動家絕對擁有扮演攪局者、甚至衝擊季後賽的驚人潛力。

▲洛杉磯天使恐面臨艱難賽季，但「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）的身影依舊是球迷心中的光。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使恐面臨艱難賽季，但「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）的身影依舊是球迷心中的光。（圖／美聯社／達志影像）
🟡洛杉磯天使

預測先發打線焦點

  • 外野手 邁克·楚奧特（Mike Trout）

  • 游擊手 查克·尼托（Zach Neto）

  • 外野手 喬·阿德爾（Jo Adell）

  • 指定打擊 豪黑·索列爾（Jorge Soler）

  • 捕手 羅根·歐霍普（Logan O'Hoppe）

預測先發輪值

  • 左投 菊池雄星（Yusei Kikuchi）

  • 右投 荷西·索利亞諾（José Soriano）

  • 左投 瑞德·德梅斯（Reid Detmers）

  • 右投 葛瑞森·羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）

  • 右投 艾列克·馬諾亞（Alek Manoah）

備受矚目牛棚陣容 終結者：右投 羅伯特·史蒂芬森（Robert Stephenson） 佈局投手：左投 德魯·波梅蘭茲（Drew Pomeranz）與右投 柯比·耶茲（Kirby Yates）

本季最大隱憂：比賽還有什麼看點？ 天使隊似乎又預約了墊底的位置。他們擁有目前大聯盟最長的季後賽乾旱期（自2014年起未進過季後賽），揮霍了楚奧特的巔峰歲月，也留不住大谷翔平。對於無奈的球迷來說，新賽季的樂趣只能放在個人成就上：欣賞楚奧特在場上的英姿、期待阿德爾和索列爾的超大號全壘打，以及年僅25歲的游擊手尼托，能否挑戰隊史繼楚奧特後，再次達成單季「30轟、30盜」的偉大里程碑。

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