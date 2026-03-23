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▲台灣旅美好手鄧愷威本季轉戰休士頓太空人，爭取進入先發輪值機會。（圖／美聯社／達志影像）

▲西雅圖水手勇奪去年美西王座，坐擁全聯盟最穩定的先發輪值。輪值大將羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert），他將與隊友一同扛起衛冕重任，誓言帶領球隊衝破「未進世界大賽」的隊史魔咒。（圖／美聯社／達志影像）

外野手／一壘手 盧克·萊利（Luke Raley）





內野手 柯爾·楊（Cole Young）





內野手 萊奧·瑞瓦斯（Leo Rivas）





外野手 羅伯·瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）





游擊手 柯爾特·愛默生（Colt Emerson）





右投 布萊恩·吳（Bryan Woo）





右投 羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert）





右投 喬治·柯比（George Kirby）





右投 路易斯·卡斯提歐（Luis Castillo）





右投 布萊斯·米勒（Bryce Miller）





▲休士頓太空人連霸大業告終，今年更面臨先發輪值深度大減的考驗。日籍強投今井達也的加入備受矚目，他的適應狀況與健康，將是太空人能否重返榮耀的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

內野手 艾薩克·帕瑞迪斯（Isaac Paredes）





外野手 坎姆·史密斯（Cam Smith）





外野手 傑克·邁爾斯（Jake Meyers）





外野手 喬伊·羅珀菲多（Joey Loperfido）





內野手 查克·迪岑佐（Zach Dezenzo）





右投 杭特·布朗（Hunter Brown）





右投 克里斯蒂安·哈維爾（Cristian Javier）





右投 今井達也（Tatsuya Imai）





右投 蘭斯·麥考勒斯（Lance McCullers Jr.）





右投 麥克·伯羅斯（Mike Burrows）





▲德州遊騎兵坐擁全大聯盟天花板最高的先發輪值，王牌迪格隆（Jacob deGrom）若能健康回歸，戰力將極致昇華。然而，遊騎兵貧弱的打線能否適時給予火力支援，將左右他們的爭冠之路。（圖／美聯社／達志影像）

指定打擊 喬克·彼得森（Joc Pederson）





外野手 懷特·蘭福德（Wyatt Langford）





游擊手 柯瑞·席格（Corey Seager）





外野手 埃文·卡特（Evan Carter）





內野手 賈許·榮格（Josh Jung）





右投 雅各·迪格隆（Jacob deGrom）





右投 納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）





左投 麥肯齊·高爾（MacKenzie Gore）





右投 傑克·萊特（Jack Leiter）





左投 雅各·拉茲（Jacob Latz）





▲奧克蘭運動家去年下半季打出驚奇表現，年輕打線蓄勢待發。超級新秀尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）被視為建隊基石，他的表現將決定運動家能否延續氣勢，成為美西區最大的黑馬。（圖／美聯社／達志影像）

一壘手 尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）





捕手 謝伊·蘭格利爾斯（Shea Langeliers）





外野手／指定打擊 布倫特·魯克（Brent Rooker）





捕手／一壘手 泰勒·索德斯壯（Tyler Soderstrom）





內野手 麥克斯·孟西（Max Muncy）





右投 路易斯·塞維里諾（Luis Severino）





左投 傑佛瑞·史普林斯（Jeffrey Springs）





右投 亞倫·席瓦雷（Aaron Civale）





左投 雅各·羅培茲（Jacob Lopez）





右投 路易斯·莫拉雷斯（Luis Morales）





▲洛杉磯天使恐面臨艱難賽季，但「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）的身影依舊是球迷心中的光。（圖／美聯社／達志影像）

外野手 邁克·楚奧特（Mike Trout）





游擊手 查克·尼托（Zach Neto）





外野手 喬·阿德爾（Jo Adell）





指定打擊 豪黑·索列爾（Jorge Soler）





捕手 羅根·歐霍普（Logan O'Hoppe）





左投 菊池雄星（Yusei Kikuchi）





右投 荷西·索利亞諾（José Soriano）





左投 瑞德·德梅斯（Reid Detmers）





右投 葛瑞森·羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）





右投 艾列克·馬諾亞（Alek Manoah）





2026年MLB大聯盟賽季即將開打，美聯西區終於迎來了全新的格局！過去長期統治美西的休士頓太空人，在去年正式被西雅圖水手拉下神壇。這個近年來屢屢在世界大賽亮相（2022年太空人、2023年遊騎兵）的強悍分區，今年依然充滿話題。水手能否突破季後賽魔咒？太空人先發輪值能否挺過陣痛期？遊騎兵的豪華輪值能否拯救疲軟打線？本文帶您快速掃描美聯西區五支球隊的戰力指標。美聯西區終於擺脫了休士頓太空人的長期統治。自2016年以來（排除2020年縮水賽季），美西冠軍的榜單幾乎就是「太空人、太空人、太空人」的無限循環，直到去年，西雅圖水手才以些微勝差斬斷了這項霸業，並一路殺進美聯冠軍戰。這個分區近年來在季後賽的宰制力有目共睹，2022年與2023年的世界大賽冠軍皆出自於此，證明了美西絕對是全聯盟不容忽視的強權聚集地。綜觀今年美西各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：。水手雖然打線仍有隱憂，但坐擁全聯盟最穩定的五人先發輪值，只要牛棚不崩盤，依然是分區衛冕的最大熱門。緊咬在後的太空人雖然去年僅以 3 場勝差錯失王座，但今年先發輪值面臨嚴峻考驗，弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）離隊加上傷兵疑雲，讓他們的奪冠之路充滿變數。名列第三與第四的遊騎兵和運動家則呈現截然不同的球隊體質。遊騎兵擁有全大聯盟天花板最高的先發輪值，雅各·迪格隆（Jacob deGrom）與納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）若能保持健康，絕對能主宰戰局，但他們去年嚴重退化的貧弱打線必須觸底反彈。反觀運動家，去年下半季打出了季後賽等級的驚奇戰績（53勝46敗），年輕打線的爆發力令人期待，若能延續氣勢，將是美西最大的黑馬。至於天使隊，在連續多年錯失季後賽且補強有限的情況下，本季恐將繼續在美西墊底。球隊的看點或許只能回歸到球星的個人魅力，例如楚奧特（Mike Trout）的場上風采，以及年輕大物查克·尼托（Zach Neto）挑戰單季「30轟、30盜」的歷史紀錄。終結者：右投 安德烈斯·穆尼歐斯（Andrés Muñoz） 佈局投手：右投 麥特·布拉許（Matt Brash）與左投 荷西·費瑞爾（Jose A. Ferrer）水手隊是全聯盟唯一一支從未打進世界大賽的球隊，無數次的例行賽崩盤或季後賽軟腳讓球迷心碎。去年他們在美聯冠軍戰一度取得3勝2敗的聽牌優勢，最終卻連吞兩敗遭到逆轉。球隊今年擁有極佳的先發輪值與牛棚，但進攻端缺乏足夠的陣容深度來承受球員低潮。如果想要真正在今年登頂，球團高層必須像去年一樣，準備好在交易大限前果斷出手補強。終結者：左投 喬許·海德（Josh Hader） 佈局投手：右投 布萊恩·阿布瑞尤（Bryan Abreu）與左投 布萊恩·金恩（Bryan King）太空人打線預期能保持健康並迎來反彈，但先發輪值卻令人擔憂。瓦德茲離隊加上羅內爾·布蘭柯（Ronel Blanco）動手術，讓輪值深度大減。球隊必須祈禱布朗能維持王牌身手、動過TJ手術的哈維爾能找回2022年的狀態、日籍投手今井達也順利適應大聯盟節奏，以及痛痛人麥考勒斯能保持健康。這當中有太多的「如果」，只要幾個環節出錯，太空人的戰績就可能面臨危機。終結者：左投 羅伯特·賈西亞（Robert Garcia） 佈局投手：右投 克里斯·馬丁（Chris Martin）與右投 柯爾·溫恩（Cole Winn）這套先發輪值的天花板傲視全大聯盟，前四號先發戰力極強。然而，曾經威震八方的遊騎兵打線卻在去年嚴重衰退，得分排在聯盟第23名。球團休賽季放走了阿多利斯·賈西亞（Adolis García），他們現在極度需要新星蘭福德破繭而出成為巨星，以及陣中核心保持健康。在打線充滿未知數的情況下，豪華的先發輪值恐怕得一肩扛起帶動球隊戰績的重責大任。終結者：右投 史考特·巴洛（Scott Barlow）（可能採牛棚委員會模式） 佈局投手：左投 霍根·哈里斯（Hogan Harris）與右投 馬克·萊特（Mark Leiter Jr.）運動家去年開季慘不忍睹（23勝40敗），但6月4日之後卻彷彿打通任督二脈，繳出53勝46敗的亮眼成績。球隊找到了庫爾茲這位未來的建隊基石，加上魯克與蘭格利爾斯組成極具破壞力的中心打線。雖然投手陣容仍充滿問號，但如果這批年輕打者能延續去年的火熱手感，運動家絕對擁有扮演攪局者、甚至衝擊季後賽的驚人潛力。終結者：右投 羅伯特·史蒂芬森（Robert Stephenson） 佈局投手：左投 德魯·波梅蘭茲（Drew Pomeranz）與右投 柯比·耶茲（Kirby Yates）天使隊似乎又預約了墊底的位置。他們擁有目前大聯盟最長的季後賽乾旱期（自2014年起未進過季後賽），揮霍了楚奧特的巔峰歲月，也留不住大谷翔平。對於無奈的球迷來說，新賽季的樂趣只能放在個人成就上：欣賞楚奧特在場上的英姿、期待阿德爾和索列爾的超大號全壘打，以及年僅25歲的游擊手尼托，能否挑戰隊史繼楚奧特後，再次達成單季「30轟、30盜」的偉大里程碑。