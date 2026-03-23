2026年MLB大聯盟賽季即將開打，美聯西區終於迎來了全新的格局！過去長期統治美西的休士頓太空人，在去年正式被西雅圖水手拉下神壇。這個近年來屢屢在世界大賽亮相（2022年太空人、2023年遊騎兵）的強悍分區，今年依然充滿話題。水手能否突破季後賽魔咒？太空人先發輪值能否挺過陣痛期？遊騎兵的豪華輪值能否拯救疲軟打線？本文帶您快速掃描美聯西區五支球隊的戰力指標。
美西霸權終結與重塑！水手強勢崛起 群雄並起爭奪季後賽門票
美聯西區終於擺脫了休士頓太空人的長期統治。自2016年以來（排除2020年縮水賽季），美西冠軍的榜單幾乎就是「太空人、太空人、太空人」的無限循環，直到去年，西雅圖水手才以些微勝差斬斷了這項霸業，並一路殺進美聯冠軍戰。這個分區近年來在季後賽的宰制力有目共睹，2022年與2023年的世界大賽冠軍皆出自於此，證明了美西絕對是全聯盟不容忽視的強權聚集地。
綜觀今年美西各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：西雅圖水手、休士頓太空人、德州遊騎兵、運動家，最後則是洛杉磯天使。水手雖然打線仍有隱憂，但坐擁全聯盟最穩定的五人先發輪值，只要牛棚不崩盤，依然是分區衛冕的最大熱門。緊咬在後的太空人雖然去年僅以 3 場勝差錯失王座，但今年先發輪值面臨嚴峻考驗，弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）離隊加上傷兵疑雲，讓他們的奪冠之路充滿變數。
名列第三與第四的遊騎兵和運動家則呈現截然不同的球隊體質。遊騎兵擁有全大聯盟天花板最高的先發輪值，雅各·迪格隆（Jacob deGrom）與納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）若能保持健康，絕對能主宰戰局，但他們去年嚴重退化的貧弱打線必須觸底反彈。反觀運動家，去年下半季打出了季後賽等級的驚奇戰績（53勝46敗），年輕打線的爆發力令人期待，若能延續氣勢，將是美西最大的黑馬。
至於天使隊，在連續多年錯失季後賽且補強有限的情況下，本季恐將繼續在美西墊底。球隊的看點或許只能回歸到球星的個人魅力，例如楚奧特（Mike Trout）的場上風采，以及年輕大物查克·尼托（Zach Neto）挑戰單季「30轟、30盜」的歷史紀錄。
📌2026MLB美聯西區賽季前瞻：各隊陣容、輪值與關鍵提問
🟡西雅圖水手
預測先發打線焦點
本季最大隱憂：他們能突破極限拿下總冠軍嗎？ 水手隊是全聯盟唯一一支從未打進世界大賽的球隊，無數次的例行賽崩盤或季後賽軟腳讓球迷心碎。去年他們在美聯冠軍戰一度取得3勝2敗的聽牌優勢，最終卻連吞兩敗遭到逆轉。球隊今年擁有極佳的先發輪值與牛棚，但進攻端缺乏足夠的陣容深度來承受球員低潮。如果想要真正在今年登頂，球團高層必須像去年一樣，準備好在交易大限前果斷出手補強。
🟡休士頓太空人
預測先發打線焦點
本季最大隱憂：先發輪值能挺住嗎？ 太空人打線預期能保持健康並迎來反彈，但先發輪值卻令人擔憂。瓦德茲離隊加上羅內爾·布蘭柯（Ronel Blanco）動手術，讓輪值深度大減。球隊必須祈禱布朗能維持王牌身手、動過TJ手術的哈維爾能找回2022年的狀態、日籍投手今井達也順利適應大聯盟節奏，以及痛痛人麥考勒斯能保持健康。這當中有太多的「如果」，只要幾個環節出錯，太空人的戰績就可能面臨危機。
🟡德州遊騎兵
預測先發打線焦點
本季最大隱憂：先發輪值能隻手遮天帶領球隊嗎？ 這套先發輪值的天花板傲視全大聯盟，前四號先發戰力極強。然而，曾經威震八方的遊騎兵打線卻在去年嚴重衰退，得分排在聯盟第23名。球團休賽季放走了阿多利斯·賈西亞（Adolis García），他們現在極度需要新星蘭福德破繭而出成為巨星，以及陣中核心保持健康。在打線充滿未知數的情況下，豪華的先發輪值恐怕得一肩扛起帶動球隊戰績的重責大任。
🟡運動家
預測先發打線焦點
本季最大隱憂：去年下半季的狂飆是真的嗎？ 運動家去年開季慘不忍睹（23勝40敗），但6月4日之後卻彷彿打通任督二脈，繳出53勝46敗的亮眼成績。球隊找到了庫爾茲這位未來的建隊基石，加上魯克與蘭格利爾斯組成極具破壞力的中心打線。雖然投手陣容仍充滿問號，但如果這批年輕打者能延續去年的火熱手感，運動家絕對擁有扮演攪局者、甚至衝擊季後賽的驚人潛力。
🟡洛杉磯天使
預測先發打線焦點
本季最大隱憂：比賽還有什麼看點？ 天使隊似乎又預約了墊底的位置。他們擁有目前大聯盟最長的季後賽乾旱期（自2014年起未進過季後賽），揮霍了楚奧特的巔峰歲月，也留不住大谷翔平。對於無奈的球迷來說，新賽季的樂趣只能放在個人成就上：欣賞楚奧特在場上的英姿、期待阿德爾和索列爾的超大號全壘打，以及年僅25歲的游擊手尼托，能否挑戰隊史繼楚奧特後，再次達成單季「30轟、30盜」的偉大里程碑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美聯西區終於擺脫了休士頓太空人的長期統治。自2016年以來（排除2020年縮水賽季），美西冠軍的榜單幾乎就是「太空人、太空人、太空人」的無限循環，直到去年，西雅圖水手才以些微勝差斬斷了這項霸業，並一路殺進美聯冠軍戰。這個分區近年來在季後賽的宰制力有目共睹，2022年與2023年的世界大賽冠軍皆出自於此，證明了美西絕對是全聯盟不容忽視的強權聚集地。
綜觀今年美西各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：西雅圖水手、休士頓太空人、德州遊騎兵、運動家，最後則是洛杉磯天使。水手雖然打線仍有隱憂，但坐擁全聯盟最穩定的五人先發輪值，只要牛棚不崩盤，依然是分區衛冕的最大熱門。緊咬在後的太空人雖然去年僅以 3 場勝差錯失王座，但今年先發輪值面臨嚴峻考驗，弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）離隊加上傷兵疑雲，讓他們的奪冠之路充滿變數。
至於天使隊，在連續多年錯失季後賽且補強有限的情況下，本季恐將繼續在美西墊底。球隊的看點或許只能回歸到球星的個人魅力，例如楚奧特（Mike Trout）的場上風采，以及年輕大物查克·尼托（Zach Neto）挑戰單季「30轟、30盜」的歷史紀錄。
🟡西雅圖水手
預測先發打線焦點
- 外野手／一壘手 盧克·萊利（Luke Raley）
- 內野手 柯爾·楊（Cole Young）
- 內野手 萊奧·瑞瓦斯（Leo Rivas）
- 外野手 羅伯·瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）
- 游擊手 柯爾特·愛默生（Colt Emerson）
- 右投 布萊恩·吳（Bryan Woo）
- 右投 羅根·吉爾伯特（Logan Gilbert）
- 右投 喬治·柯比（George Kirby）
- 右投 路易斯·卡斯提歐（Luis Castillo）
- 右投 布萊斯·米勒（Bryce Miller）
本季最大隱憂：他們能突破極限拿下總冠軍嗎？ 水手隊是全聯盟唯一一支從未打進世界大賽的球隊，無數次的例行賽崩盤或季後賽軟腳讓球迷心碎。去年他們在美聯冠軍戰一度取得3勝2敗的聽牌優勢，最終卻連吞兩敗遭到逆轉。球隊今年擁有極佳的先發輪值與牛棚，但進攻端缺乏足夠的陣容深度來承受球員低潮。如果想要真正在今年登頂，球團高層必須像去年一樣，準備好在交易大限前果斷出手補強。
預測先發打線焦點
- 內野手 艾薩克·帕瑞迪斯（Isaac Paredes）
- 外野手 坎姆·史密斯（Cam Smith）
- 外野手 傑克·邁爾斯（Jake Meyers）
- 外野手 喬伊·羅珀菲多（Joey Loperfido）
- 內野手 查克·迪岑佐（Zach Dezenzo）
- 右投 杭特·布朗（Hunter Brown）
- 右投 克里斯蒂安·哈維爾（Cristian Javier）
- 右投 今井達也（Tatsuya Imai）
- 右投 蘭斯·麥考勒斯（Lance McCullers Jr.）
- 右投 麥克·伯羅斯（Mike Burrows）
本季最大隱憂：先發輪值能挺住嗎？ 太空人打線預期能保持健康並迎來反彈，但先發輪值卻令人擔憂。瓦德茲離隊加上羅內爾·布蘭柯（Ronel Blanco）動手術，讓輪值深度大減。球隊必須祈禱布朗能維持王牌身手、動過TJ手術的哈維爾能找回2022年的狀態、日籍投手今井達也順利適應大聯盟節奏，以及痛痛人麥考勒斯能保持健康。這當中有太多的「如果」，只要幾個環節出錯，太空人的戰績就可能面臨危機。
預測先發打線焦點
- 指定打擊 喬克·彼得森（Joc Pederson）
- 外野手 懷特·蘭福德（Wyatt Langford）
- 游擊手 柯瑞·席格（Corey Seager）
- 外野手 埃文·卡特（Evan Carter）
- 內野手 賈許·榮格（Josh Jung）
- 右投 雅各·迪格隆（Jacob deGrom）
- 右投 納坦·伊瓦迪（Nathan Eovaldi）
- 左投 麥肯齊·高爾（MacKenzie Gore）
- 右投 傑克·萊特（Jack Leiter）
- 左投 雅各·拉茲（Jacob Latz）
本季最大隱憂：先發輪值能隻手遮天帶領球隊嗎？ 這套先發輪值的天花板傲視全大聯盟，前四號先發戰力極強。然而，曾經威震八方的遊騎兵打線卻在去年嚴重衰退，得分排在聯盟第23名。球團休賽季放走了阿多利斯·賈西亞（Adolis García），他們現在極度需要新星蘭福德破繭而出成為巨星，以及陣中核心保持健康。在打線充滿未知數的情況下，豪華的先發輪值恐怕得一肩扛起帶動球隊戰績的重責大任。
預測先發打線焦點
- 一壘手 尼克·庫爾茲（Nick Kurtz）
- 捕手 謝伊·蘭格利爾斯（Shea Langeliers）
- 外野手／指定打擊 布倫特·魯克（Brent Rooker）
- 捕手／一壘手 泰勒·索德斯壯（Tyler Soderstrom）
- 內野手 麥克斯·孟西（Max Muncy）
- 右投 路易斯·塞維里諾（Luis Severino）
- 左投 傑佛瑞·史普林斯（Jeffrey Springs）
- 右投 亞倫·席瓦雷（Aaron Civale）
- 左投 雅各·羅培茲（Jacob Lopez）
- 右投 路易斯·莫拉雷斯（Luis Morales）
本季最大隱憂：去年下半季的狂飆是真的嗎？ 運動家去年開季慘不忍睹（23勝40敗），但6月4日之後卻彷彿打通任督二脈，繳出53勝46敗的亮眼成績。球隊找到了庫爾茲這位未來的建隊基石，加上魯克與蘭格利爾斯組成極具破壞力的中心打線。雖然投手陣容仍充滿問號，但如果這批年輕打者能延續去年的火熱手感，運動家絕對擁有扮演攪局者、甚至衝擊季後賽的驚人潛力。
預測先發打線焦點
- 外野手 邁克·楚奧特（Mike Trout）
- 游擊手 查克·尼托（Zach Neto）
- 外野手 喬·阿德爾（Jo Adell）
- 指定打擊 豪黑·索列爾（Jorge Soler）
- 捕手 羅根·歐霍普（Logan O'Hoppe）
- 左投 菊池雄星（Yusei Kikuchi）
- 右投 荷西·索利亞諾（José Soriano）
- 左投 瑞德·德梅斯（Reid Detmers）
- 右投 葛瑞森·羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）
- 右投 艾列克·馬諾亞（Alek Manoah）
本季最大隱憂：比賽還有什麼看點？ 天使隊似乎又預約了墊底的位置。他們擁有目前大聯盟最長的季後賽乾旱期（自2014年起未進過季後賽），揮霍了楚奧特的巔峰歲月，也留不住大谷翔平。對於無奈的球迷來說，新賽季的樂趣只能放在個人成就上：欣賞楚奧特在場上的英姿、期待阿德爾和索列爾的超大號全壘打，以及年僅25歲的游擊手尼托，能否挑戰隊史繼楚奧特後，再次達成單季「30轟、30盜」的偉大里程碑。