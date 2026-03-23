2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季即將到來，國聯中區除了小熊隊之外，其他球隊的營收都相對有限，這也反映在各隊伍的團隊薪資上。雖然這些球隊可以透過收入分享來增加球員投資，但現狀並非如此。至於小熊隊，儘管他們的團隊薪資有微幅提升，但沒有理由不排在全聯盟前五名。小熊隊在薪資上的保守，讓像釀酒人隊這樣精打細算的球隊得以維持在分區的競爭力。這種動態勢必會讓2026年國聯中區的龍頭之爭更加激烈。以下我們將深入分析國聯中區各隊的戰力。
2026年國聯中區戰局預測 小熊最被看好、釀酒人農場有驚奇
2026年MLB國聯中區的版圖呈現出截然不同的建軍策略，這也直接反映在季前預測的排名上。被看好奪冠的芝加哥小熊（賠率+110）擁有分區內最豐沛的財務資源，休賽季重金簽下明星三壘手艾力克斯·布萊格曼（Alex Bregman）填補火力空缺，只要他能適應瑞格利球場（Wrigley Field），小熊極有機會一統分區。緊追在後的是長年靠精打細算維持競爭力的密爾瓦基釀酒人（+280），儘管球隊屢次展現農場魔術，但今年一口氣流失王牌投手弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）等主力，先發輪值深度將面臨嚴峻考驗。排名第3的辛辛那提紅人（+420）去年靠防守打進季後賽，今年找回重砲尤亨尼歐·蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並期盼艾利·迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）打出MVP級別成績，若能有效解決攻擊火力隱憂，絕對是分區龍頭的強力競爭者。
至於分區後段班的球隊，則雙雙將目光放在未來天賦的兌現。位居第4的匹茲堡海盜（+550）雖然休賽季微幅打開荷包，但球團與粉絲真正的希望寄託在19歲大物游擊手康納·葛里芬（Konnor Griffin）身上，他若能如期登上大聯盟，將為海盜貧弱打線注入一劑強心針。而在預測中墊底的聖路易紅雀（+3000）則徹底步入重建期，在棒球事務總裁海姆·布魯姆（Chaim Bloom）主導下，本季完全聚焦於農場系統升級與年輕新星如喬丹·沃克（Jordan Walker）等人的養成。對紅雀而言，2026年並非追求戰績的賽季，而是確立球隊未來核心的關鍵年，因此在開季戰力評估上自然敬陪末座。
📌2026MLB國聯中區賽季前瞻：各隊陣容、輪值與關鍵提問
🟡芝加哥小熊隊（分區封王賠率：+110）
📍預測先發打線
Michael Busch, 一壘手
Alex Bregman, 三壘手
Ian Happ, 左外野手
Seiya Suzuki, 右外野手
Pete Crow-Armstrong, 中外野手
Nico Hoerner, 二壘手
Dansby Swanson, 游擊手
Moisés Ballesteros, 指定打擊
Carson Kelly, 捕手
📍預測輪值
Matthew Boyd, 左投
Cade Horton, 右投
Edward Cabrera, 右投
Jameson Taillon, 右投
Shota Imanaga, 左投
📍主要牛棚投手
終結者：Daniel Palencia, 右投
佈局投手：Phil Maton (右投), Caleb Thielbar (左投)
📍戰力分析
小熊隊休賽季最大的補強是簽下了明星三壘手Alex Bregman，期望他能補上Kyle Tucker離隊後的火力空缺。然而，Bregman的打擊能否適應對右打者較不友善的瑞格利球場（Wrigley Field），以及他隨著年齡增長可能出現的衰退，將是小熊隊能否終結釀酒人霸業的關鍵。
🟡密爾瓦基釀酒人隊（分區封王賠率：+280）
📍預測先發打線
Jackson Chourio, 左外野手
Brice Turang, 二壘手
William Contreras, 捕手
Christian Yelich, 指定打擊
Andrew Vaughn, 一壘手
Sal Frelick, 右外野手
Luis Rengifo, 三壘手
Garrett Mitchell, 中外野手
Joey Ortiz, 游擊手
📍預測輪值
Brandon Woodruff, 右投
Quinn Priester, 右投
Jacob Misiorowski, 右投
Chad Patrick, 右投
Kyle Harrison, 左投
主要牛棚投手
終結者：Abner Uribe, 右投
佈局投手：Trevor Megill (右投), Aaron Ashby (左投)
📍戰力分析
釀酒人隊在過去幾年屢屢展現驚奇，即使流失主力也能維持競爭力。但今年他們失去了王牌投手Freddy Peralta和內野手Caleb Durbin，輪值深度的考驗將更加嚴峻。Brandon Woodruff的健康狀況，以及年輕投手Jacob Misiorowski能否破繭而出，將決定釀酒人能否延續國聯中區的統治地位。
🟡辛辛那提紅人隊（分區封王賠率：+420）
📍預測先發打線
TJ Friedl, 中外野手
Matt McLain, 二壘手
Elly De La Cruz, 游擊手
Eugenio Suárez, 指定打擊
Sal Stewart, 一壘手
JJ Bleday, 左外野手
Tyler Stephenson, 捕手
Noelvi Marte, 右外野手
Ke'Bryan Hayes, 三壘手
📍預測輪值
Hunter Greene, 右投
Andrew Abbott, 左投
Nick Lodolo, 左投
Brady Singer, 右投
Chase Burns, 右投
📍主要牛棚投手
終結者：Emilio Pagán, 右投
佈局投手：Tony Santillan (右投), Brock Burke (左投)
📍戰力分析
紅人隊去年靠著防守打進季後賽，但攻擊火力卻是一大隱憂。今年他們找回了重砲手Eugenio Suárez，並期待Elly De La Cruz能擺脫傷病困擾打出MVP級別的表現。此外，Matt McLain的傷癒復出和年輕好手Sal Stewart的成長，都將是紅人隊能否提升得分能力，再次衝擊季後賽的關鍵。
🟡匹茲堡海盜隊（分區封王賠率：+550）
📍預測先發打線
Oneil Cruz, 中外野手
Brandon Lowe, 二壘手
Bryan Reynolds, 左外野手
Ryan O'Hearn, 右外野手
Marcell Ozuna, 指定打擊
Spencer Horwitz, 一壘手
Nick Gonzales, 游擊手
Jared Triolo, 三壘手
Henry Davis, 捕手
📍預測輪值
Paul Skenes, 右投
Mitch Keller, 右投
Bubba Chandler, 右投
Braxton Ashcraft, 右投
José Urquidy, 右投
主要牛棚投手
終結者：Dennis Santana, 右投
佈局投手：Justin Lawrence (右投), Gregory Soto (左投)
📍戰力分析
海盜隊休賽季終於稍微打開荷包，進行了一些補強。但球迷最關心的，莫過於超級新秀Konnor Griffin何時能升上大聯盟。這位年僅19歲的大物游擊手在春訓表現亮眼，極有機會在開季就進入大名單。他的到來將為海盜隊貧弱的打線注入一劑強心針，也為球隊的未來帶來希望。
🟡聖路易紅雀隊（分區封王賠率：+3000）
預測先發打線
Masyn Winn, 游擊手
Alec Burleson, 一壘手
Iván Herrera, 指定打擊
Nolan Gorman, 三壘手
Jordan Walker, 右外野手
JJ Wetherholt, 二壘手
Thomas Saggese, 左外野手
Pedro Pagés, 捕手
Victor Scott II, 中外野手
📍預測輪值
Matthew Liberatore, 左投
Dustin May, 右投
Michael McGreevy, 右投
Kyle Leahy, 右投
Andre Pallante, 右投
Richard Fitts, 右投
📍主要牛棚投手
終結者：Riley O'Brien, 右投
佈局投手：Matt Svanson (右投), JoJo Romero (左投)
📍戰力分析
紅雀隊在棒球事務總裁Chaim Bloom的帶領下，正積極進行重建和農場深度的提升。今年球季的重點將放在年輕球員的發展上。Jordan Walker、Nolan Gorman、Masyn Winn等新星能否兌現天賦，以及傷癒復出的Dustin May能否找回身手，都將是紅雀隊本季關注的焦點。雖然他們今年可能還無法重返競爭行列，但這將是球隊未來發展的關鍵一年。
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2026年MLB國聯中區的版圖呈現出截然不同的建軍策略，這也直接反映在季前預測的排名上。被看好奪冠的芝加哥小熊（賠率+110）擁有分區內最豐沛的財務資源，休賽季重金簽下明星三壘手艾力克斯·布萊格曼（Alex Bregman）填補火力空缺，只要他能適應瑞格利球場（Wrigley Field），小熊極有機會一統分區。緊追在後的是長年靠精打細算維持競爭力的密爾瓦基釀酒人（+280），儘管球隊屢次展現農場魔術，但今年一口氣流失王牌投手弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）等主力，先發輪值深度將面臨嚴峻考驗。排名第3的辛辛那提紅人（+420）去年靠防守打進季後賽，今年找回重砲尤亨尼歐·蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並期盼艾利·迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）打出MVP級別成績，若能有效解決攻擊火力隱憂，絕對是分區龍頭的強力競爭者。
至於分區後段班的球隊，則雙雙將目光放在未來天賦的兌現。位居第4的匹茲堡海盜（+550）雖然休賽季微幅打開荷包，但球團與粉絲真正的希望寄託在19歲大物游擊手康納·葛里芬（Konnor Griffin）身上，他若能如期登上大聯盟，將為海盜貧弱打線注入一劑強心針。而在預測中墊底的聖路易紅雀（+3000）則徹底步入重建期，在棒球事務總裁海姆·布魯姆（Chaim Bloom）主導下，本季完全聚焦於農場系統升級與年輕新星如喬丹·沃克（Jordan Walker）等人的養成。對紅雀而言，2026年並非追求戰績的賽季，而是確立球隊未來核心的關鍵年，因此在開季戰力評估上自然敬陪末座。
🟡芝加哥小熊隊（分區封王賠率：+110）
📍預測先發打線
Michael Busch, 一壘手
Alex Bregman, 三壘手
Ian Happ, 左外野手
Seiya Suzuki, 右外野手
Pete Crow-Armstrong, 中外野手
Nico Hoerner, 二壘手
Dansby Swanson, 游擊手
Moisés Ballesteros, 指定打擊
Carson Kelly, 捕手
📍預測輪值
Matthew Boyd, 左投
Cade Horton, 右投
Edward Cabrera, 右投
Jameson Taillon, 右投
Shota Imanaga, 左投
📍主要牛棚投手
終結者：Daniel Palencia, 右投
佈局投手：Phil Maton (右投), Caleb Thielbar (左投)
📍戰力分析
小熊隊休賽季最大的補強是簽下了明星三壘手Alex Bregman，期望他能補上Kyle Tucker離隊後的火力空缺。然而，Bregman的打擊能否適應對右打者較不友善的瑞格利球場（Wrigley Field），以及他隨著年齡增長可能出現的衰退，將是小熊隊能否終結釀酒人霸業的關鍵。
📍預測先發打線
Jackson Chourio, 左外野手
Brice Turang, 二壘手
William Contreras, 捕手
Christian Yelich, 指定打擊
Andrew Vaughn, 一壘手
Sal Frelick, 右外野手
Luis Rengifo, 三壘手
Garrett Mitchell, 中外野手
Joey Ortiz, 游擊手
📍預測輪值
Brandon Woodruff, 右投
Quinn Priester, 右投
Jacob Misiorowski, 右投
Chad Patrick, 右投
Kyle Harrison, 左投
主要牛棚投手
終結者：Abner Uribe, 右投
佈局投手：Trevor Megill (右投), Aaron Ashby (左投)
📍戰力分析
釀酒人隊在過去幾年屢屢展現驚奇，即使流失主力也能維持競爭力。但今年他們失去了王牌投手Freddy Peralta和內野手Caleb Durbin，輪值深度的考驗將更加嚴峻。Brandon Woodruff的健康狀況，以及年輕投手Jacob Misiorowski能否破繭而出，將決定釀酒人能否延續國聯中區的統治地位。
📍預測先發打線
TJ Friedl, 中外野手
Matt McLain, 二壘手
Elly De La Cruz, 游擊手
Eugenio Suárez, 指定打擊
Sal Stewart, 一壘手
JJ Bleday, 左外野手
Tyler Stephenson, 捕手
Noelvi Marte, 右外野手
Ke'Bryan Hayes, 三壘手
📍預測輪值
Hunter Greene, 右投
Andrew Abbott, 左投
Nick Lodolo, 左投
Brady Singer, 右投
Chase Burns, 右投
📍主要牛棚投手
終結者：Emilio Pagán, 右投
佈局投手：Tony Santillan (右投), Brock Burke (左投)
📍戰力分析
紅人隊去年靠著防守打進季後賽，但攻擊火力卻是一大隱憂。今年他們找回了重砲手Eugenio Suárez，並期待Elly De La Cruz能擺脫傷病困擾打出MVP級別的表現。此外，Matt McLain的傷癒復出和年輕好手Sal Stewart的成長，都將是紅人隊能否提升得分能力，再次衝擊季後賽的關鍵。
📍預測先發打線
Oneil Cruz, 中外野手
Brandon Lowe, 二壘手
Bryan Reynolds, 左外野手
Ryan O'Hearn, 右外野手
Marcell Ozuna, 指定打擊
Spencer Horwitz, 一壘手
Nick Gonzales, 游擊手
Jared Triolo, 三壘手
Henry Davis, 捕手
📍預測輪值
Paul Skenes, 右投
Mitch Keller, 右投
Bubba Chandler, 右投
Braxton Ashcraft, 右投
José Urquidy, 右投
主要牛棚投手
終結者：Dennis Santana, 右投
佈局投手：Justin Lawrence (右投), Gregory Soto (左投)
📍戰力分析
海盜隊休賽季終於稍微打開荷包，進行了一些補強。但球迷最關心的，莫過於超級新秀Konnor Griffin何時能升上大聯盟。這位年僅19歲的大物游擊手在春訓表現亮眼，極有機會在開季就進入大名單。他的到來將為海盜隊貧弱的打線注入一劑強心針，也為球隊的未來帶來希望。
預測先發打線
Masyn Winn, 游擊手
Alec Burleson, 一壘手
Iván Herrera, 指定打擊
Nolan Gorman, 三壘手
Jordan Walker, 右外野手
JJ Wetherholt, 二壘手
Thomas Saggese, 左外野手
Pedro Pagés, 捕手
Victor Scott II, 中外野手
📍預測輪值
Matthew Liberatore, 左投
Dustin May, 右投
Michael McGreevy, 右投
Kyle Leahy, 右投
Andre Pallante, 右投
Richard Fitts, 右投
📍主要牛棚投手
終結者：Riley O'Brien, 右投
佈局投手：Matt Svanson (右投), JoJo Romero (左投)
📍戰力分析
紅雀隊在棒球事務總裁Chaim Bloom的帶領下，正積極進行重建和農場深度的提升。今年球季的重點將放在年輕球員的發展上。Jordan Walker、Nolan Gorman、Masyn Winn等新星能否兌現天賦，以及傷癒復出的Dustin May能否找回身手，都將是紅雀隊本季關注的焦點。雖然他們今年可能還無法重返競爭行列，但這將是球隊未來發展的關鍵一年。