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▲紅人今年找回重砲尤亨尼歐·蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並期盼艾利·迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）打出MVP級別成績，若能有效解決攻擊火力隱憂，絕對是分區龍頭的強力競爭者。（圖／美聯社／達志影像）

芝加哥小熊隊（分區封王賠率：+110）

▲小熊隊休賽季最大的補強是簽下了明星三壘手Alex Bregman，期望他能補上Kyle Tucker離隊後的火力空缺。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人隊（分區封王賠率：+280）

▲釀酒人隊在過去幾年屢屢展現驚奇，即使流失主力也能維持競爭力。但今年他們失去了王牌投手Freddy Peralta和內野手Caleb Durbin，輪值深度的考驗將更加嚴峻（圖／美聯社／達志影像）

▲紅人隊去年靠著防守打進季後賽，但攻擊火力卻是一大隱憂。今年他們找回了重砲手Eugenio Suárez，並期待Elly De La Cruz能擺脫傷病困擾打出MVP級別的表現。（圖／美聯社／達志影像）

匹茲堡海盜隊（分區封王賠率：+550）

▲賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）是海盜王牌。（圖／美聯社／達志影像）

聖路易紅雀隊（分區封王賠率：+3000）

▲Dustin May能否找回身手，將是紅雀隊本季關注的焦點。（圖／路透／達志影像）

2026年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）賽季即將到來，國聯中區除了小熊隊之外，其他球隊的營收都相對有限，這也反映在各隊伍的團隊薪資上。雖然這些球隊可以透過收入分享來增加球員投資，但現狀並非如此。至於小熊隊，儘管他們的團隊薪資有微幅提升，但沒有理由不排在全聯盟前五名。小熊隊在薪資上的保守，讓像釀酒人隊這樣精打細算的球隊得以維持在分區的競爭力。這種動態勢必會讓2026年國聯中區的龍頭之爭更加激烈。以下我們將深入分析國聯中區各隊的戰力。2026年MLB國聯中區的版圖呈現出截然不同的建軍策略，這也直接反映在季前預測的排名上。被看好奪冠的芝加哥小熊（賠率+110）擁有分區內最豐沛的財務資源，休賽季重金簽下明星三壘手艾力克斯·布萊格曼（Alex Bregman）填補火力空缺，只要他能適應瑞格利球場（Wrigley Field），小熊極有機會一統分區。緊追在後的是長年靠精打細算維持競爭力的密爾瓦基釀酒人（+280），儘管球隊屢次展現農場魔術，但今年一口氣流失王牌投手弗萊迪·佩洛塔（Freddy Peralta）等主力，先發輪值深度將面臨嚴峻考驗。排名第3的辛辛那提紅人（+420）去年靠防守打進季後賽，今年找回重砲尤亨尼歐·蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並期盼艾利·迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）打出MVP級別成績，若能有效解決攻擊火力隱憂，絕對是分區龍頭的強力競爭者。至於分區後段班的球隊，則雙雙將目光放在未來天賦的兌現。位居第4的匹茲堡海盜（+550）雖然休賽季微幅打開荷包，但球團與粉絲真正的希望寄託在19歲大物游擊手康納·葛里芬（Konnor Griffin）身上，他若能如期登上大聯盟，將為海盜貧弱打線注入一劑強心針。而在預測中墊底的聖路易紅雀（+3000）則徹底步入重建期，在棒球事務總裁海姆·布魯姆（Chaim Bloom）主導下，本季完全聚焦於農場系統升級與年輕新星如喬丹·沃克（Jordan Walker）等人的養成。對紅雀而言，2026年並非追求戰績的賽季，而是確立球隊未來核心的關鍵年，因此在開季戰力評估上自然敬陪末座。📍預測先發打線Michael Busch, 一壘手Alex Bregman, 三壘手Ian Happ, 左外野手Seiya Suzuki, 右外野手Pete Crow-Armstrong, 中外野手Nico Hoerner, 二壘手Dansby Swanson, 游擊手Moisés Ballesteros, 指定打擊Carson Kelly, 捕手Matthew Boyd, 左投Cade Horton, 右投Edward Cabrera, 右投Jameson Taillon, 右投Shota Imanaga, 左投終結者：Daniel Palencia, 右投佈局投手：Phil Maton (右投), Caleb Thielbar (左投)小熊隊休賽季最大的補強是簽下了明星三壘手Alex Bregman，期望他能補上Kyle Tucker離隊後的火力空缺。然而，Bregman的打擊能否適應對右打者較不友善的瑞格利球場（Wrigley Field），以及他隨著年齡增長可能出現的衰退，將是小熊隊能否終結釀酒人霸業的關鍵。Jackson Chourio, 左外野手Brice Turang, 二壘手William Contreras, 捕手Christian Yelich, 指定打擊Andrew Vaughn, 一壘手Sal Frelick, 右外野手Luis Rengifo, 三壘手Garrett Mitchell, 中外野手Joey Ortiz, 游擊手Brandon Woodruff, 右投Quinn Priester, 右投Jacob Misiorowski, 右投Chad Patrick, 右投Kyle Harrison, 左投主要牛棚投手終結者：Abner Uribe, 右投佈局投手：Trevor Megill (右投), Aaron Ashby (左投)釀酒人隊在過去幾年屢屢展現驚奇，即使流失主力也能維持競爭力。但今年他們失去了王牌投手Freddy Peralta和內野手Caleb Durbin，輪值深度的考驗將更加嚴峻。Brandon Woodruff的健康狀況，以及年輕投手Jacob Misiorowski能否破繭而出，將決定釀酒人能否延續國聯中區的統治地位。TJ Friedl, 中外野手Matt McLain, 二壘手Elly De La Cruz, 游擊手Eugenio Suárez, 指定打擊Sal Stewart, 一壘手JJ Bleday, 左外野手Tyler Stephenson, 捕手Noelvi Marte, 右外野手Ke'Bryan Hayes, 三壘手Hunter Greene, 右投Andrew Abbott, 左投Nick Lodolo, 左投Brady Singer, 右投Chase Burns, 右投終結者：Emilio Pagán, 右投佈局投手：Tony Santillan (右投), Brock Burke (左投)紅人隊去年靠著防守打進季後賽，但攻擊火力卻是一大隱憂。今年他們找回了重砲手Eugenio Suárez，並期待Elly De La Cruz能擺脫傷病困擾打出MVP級別的表現。此外，Matt McLain的傷癒復出和年輕好手Sal Stewart的成長，都將是紅人隊能否提升得分能力，再次衝擊季後賽的關鍵。Oneil Cruz, 中外野手Brandon Lowe, 二壘手Bryan Reynolds, 左外野手Ryan O'Hearn, 右外野手Marcell Ozuna, 指定打擊Spencer Horwitz, 一壘手Nick Gonzales, 游擊手Jared Triolo, 三壘手Henry Davis, 捕手Paul Skenes, 右投Mitch Keller, 右投Bubba Chandler, 右投Braxton Ashcraft, 右投José Urquidy, 右投主要牛棚投手終結者：Dennis Santana, 右投佈局投手：Justin Lawrence (右投), Gregory Soto (左投)海盜隊休賽季終於稍微打開荷包，進行了一些補強。但球迷最關心的，莫過於超級新秀Konnor Griffin何時能升上大聯盟。這位年僅19歲的大物游擊手在春訓表現亮眼，極有機會在開季就進入大名單。他的到來將為海盜隊貧弱的打線注入一劑強心針，也為球隊的未來帶來希望。預測先發打線Masyn Winn, 游擊手Alec Burleson, 一壘手Iván Herrera, 指定打擊Nolan Gorman, 三壘手Jordan Walker, 右外野手JJ Wetherholt, 二壘手Thomas Saggese, 左外野手Pedro Pagés, 捕手Victor Scott II, 中外野手Matthew Liberatore, 左投Dustin May, 右投Michael McGreevy, 右投Kyle Leahy, 右投Andre Pallante, 右投Richard Fitts, 右投終結者：Riley O'Brien, 右投佈局投手：Matt Svanson (右投), JoJo Romero (左投)紅雀隊在棒球事務總裁Chaim Bloom的帶領下，正積極進行重建和農場深度的提升。今年球季的重點將放在年輕球員的發展上。Jordan Walker、Nolan Gorman、Masyn Winn等新星能否兌現天賦，以及傷癒復出的Dustin May能否找回身手，都將是紅雀隊本季關注的焦點。雖然他們今年可能還無法重返競爭行列，但這將是球隊未來發展的關鍵一年。