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▲半場打完北一女中31：19領先，彭郁榛和蘇衡皆得到8分，並列全場最高。（圖／記者朱永強攝）

▲陽明後衛蘇衡帶領球隊追分。（圖／記者朱永強攝）

▲蘇衡上籃打進致命2分，最後32秒領先到8分，也鎖定最後勝利，現場拋下綠色彩帶。（圖／記者朱永強攝）

▲這是HBL史上第一次出現男、女子組都是「台北市內戰」，男子組過去從未過決賽兩支球隊都來自台北市，而女子組過去則有過2次台北市內戰。上一次有此情況也已經是遠在80學年度的事了，至今已經過去34年。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）今（22）日在台北小巨蛋開打，女子組冠軍戰由挑戰三連霸的北一女中與陽明高中來交手，北一女此役上半場打完還握有12分領先，但下半場開打後，陽明高中重整旗鼓，靠著主力後衛蘇衡帶頭追分，不斷利用籃下身高優勢和攻防轉換取分，外線手感也找回來，第三節打出27：11的反擊完成翻盤，最終以61：53拿下隊史首冠，蘇衡拿下20分無疑是今晚最大英雄。陣中擁有多位國手資歷球員的北一女中，要成為HBL史上第3支完成過三連霸的女子組球隊，前兩支球隊非別是淡水商工和海山高中。今天開賽彭郁榛打得非常活躍，很快投進2顆三分球，帶領球隊打出13：5的攻勢，陽明雖然一度縮小分差，但命中率一下滑北一女立刻推快攻，分數再度被拉開，首節以21：10領先。次節雙方命中率都不高，陽明高中今天上半場幾乎無法打進除了罰球和上籃之外的進球，被北一女的確實的協防給完全限制，局面難以打開。在吳欣穎投進三分球後，衛冕軍領先已經來到15分，半場打完北一女中31：19領先，彭郁榛和蘇衡皆得到8分，並列全場最高。第三節易籃再戰後，陽明強攻籃下頗有成效，打出15：4的反擊，追到只差1分。北一女喊出暫停，但未見成效，陽明的快攻反擊勢不可擋，孫語婕先完成三分打反超，之後蘇衡再進三分球，局勢已經完全翻轉。雪上加霜的是，北一女主將彭郁榛還出現受傷的情況。不過，在此之後北一女反而重新振作，追到只差2分，後續彭郁榛也回歸，三節打完，陽明46：42領先。第四節陽明又是率先得分的球隊，蘇衡再進三分，5：0攻勢拉開到9分領先，逼使北一女再喊暫停。此時為北一女挺身而出的是吳欣穎，他完成三分打，讓北一女止住失血。進入最後5分鐘，陽明高中手握10分領先，之後雙方都陷入長時間得分荒，北一女陳柔安上籃擺進2分，讓衛冕軍追到個位數分差。陽明李台英教練喊出暫停，但球隊連續兩次失誤，讓北一女中再追4分，最後1分57秒，比數形成57：53。這時候陳芯靠著對方失誤，再籃下打進球隊等待已久的2分，彭郁榛後續要到蘇衡犯規，但兩罰落空，之後在混亂之中，蘇衡上籃打進致命2分，最後32秒領先到8分，也鎖定最後勝利，現場拋下綠色彩帶。蘇衡今天得到20分10籃板3助攻3抄截，17投7中；吳宣伶得到12分13籃板；許語珊斬獲7分14籃板。北一女主將8分全都是在下半場得到；陳柔安得到13分，吳欣穎5分。這是HBL史上第一次出現男、女子組都是「台北市內戰」，男子組過去從未過決賽兩支球隊都來自台北市，而女子組過去則有過2次台北市內戰。上一次有此情況也已經是遠在80學年度的事了，至今已經過去34年。去年蔣萬安也有到場為台北市學校加油，今天外界也關注他會為哪隊加油，不過他用行動表明所有台北市球隊都會支持，不會偏愛。