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▲底特律老虎王牌強投史庫柏（Tarik Skubal）即將迎來合約年，球團若無法端出令人滿意的報價，這很可能是他在老虎的最後一個賽季。（圖／美聯社／達志影像）

左投 塔瑞克·史庫柏（Tarik Skubal）





左投 弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）





右投 傑克·弗萊赫提（Jack Flaherty）





右投 凱西·麥茲（Casey Mize）





右投 賈斯汀·韋蘭德（Justin Verlander）





▲堪薩斯市皇家極度依賴美聯MVP熱門人選小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）的火力，球隊期盼新秀能快速成長，補足打線中最缺乏的長打能量。（圖／美聯社／達志影像）

左投 柯爾·拉根斯（Cole Ragans）





右投 麥可·瓦查（Michael Wacha）





左投 克里斯·布比克（Kris Bubic）





右投 賽斯·盧戈（Seth Lugo）





左投 諾亞·卡麥隆（Noah Cameron）





▲克里夫蘭守護者當家球星荷西·拉米瑞茲（Jose Ramirez）依舊是一夫當關，但球隊若無法改善貧弱的得分能力，想再次闖進季後賽恐難上加難。（圖／美聯社／達志影像）

右投 坦納·拜比（Tanner Bibee）





右投 蓋文·威廉斯（Gavin Williams）





右投 史萊德·塞柯尼（Slade Cecconi）





左投 羅根·艾倫（Logan Allen）





左投 喬伊·坎蒂洛（Joey Cantillo）





▲明尼蘇達雙城王牌投手羅培茲（Pablo Lopez）因傷整季報銷，球隊未來充滿不確定性，主力陣容可能面臨進一步的「拆除重建」。（圖／美聯社／達志影像）

▲芝加哥白襪迎來徹底重建期，重金簽下的日籍重砲村上宗隆將是新賽季最大的看點，球隊期盼年輕新秀能盡快接班。（圖／美聯社／達志影像）

右投 薛恩·史密斯（Shane Smith）





右投 戴維斯·馬丁（Davis Martin）





左投 安東尼·凱（Anthony Kay）





右投 薛恩·伯克（Sean Burke）





右投 艾瑞克·費德（Erick Fedde）





2026年MLB大聯盟賽季開幕戰即將到來。美聯中區雖然未必是全聯盟實力最強的分區，但如同去年賽季一樣，今年前段班的競爭依舊激烈。儘管該區墊底球隊實力預期將有所提升，讓分區產出多支季後賽球隊的難度增加，但仍有極大可能。底特律老虎被看好是該區的奪冠熱門，不過領先優勢並不大，這也意味著其他美中球隊仍有突圍的機會。為了更清楚美聯中區的戰力走向，本文帶您快速掃描五支球隊的戰力指標。綜觀今年美中各隊戰力，本季最終分區排名預測依序為：。老虎隊目前穩居分區龍頭寶座，陣中擁有全聯盟頂尖的塞揚獎強投塔瑞克·史庫柏（Tarik Skubal），並在休賽季重磅補進弗蘭柏·瓦德茲（Framber Valdez）與迎回老將賈斯汀·韋蘭德（Justin Verlander），先發輪值無疑是分區最強。皇家隊緊追在後，除了王牌柯爾·拉根斯（Cole Ragans）與超級球星小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）領銜，若超級新秀傑克·卡格里安諾（Jac Caglianone）能兌現天賦，戰力將更上層樓。名列第三的守護者，雖有頂尖的投手養成系統與準名人堂球星荷西·拉米瑞茲（José Ramírez）坐鎮，但貧弱的打線與球團吝於投資的問題，成為他們重返季後賽的最大絆腳石。至於雙城與白襪則雙雙步入陣痛的重建階段。雙城隊在折損王牌帕布羅·羅培茲（Pablo López）後，球隊未來充滿不確定性；而苦吞單季121敗歷史紀錄的白襪隊，在送走核心大將後，今年將是漫長重建期中，檢驗農場新秀能否順利接班的過渡年。預計由超級大物凱文·麥岡尼戈（Kevin McGonigle）與麥克斯·克拉克（Max Clark）等人陸續接班)終結者：右投 肯利·簡森（Kenley Jansen） 佈局投手：右投 凱爾·芬尼根（Kyle Finnegan）、右投 威爾·維斯特（Will Vest）、左投 泰勒·霍爾頓（Tyler Holton）史庫柏是過去兩屆美聯塞揚獎得主，絕對是全棒球界最出色的投手之一，而他將在2026年迎來合約年。預計他將再次展現頂尖實力，為季後的自由市場大約鋪路。老虎隊有可能提前與他續約嗎？目前看來機會渺茫。球團先前提出的報價甚至被外界認為「具侮辱性」，隨後還在薪資仲裁中敗給了史庫柏。老虎隊雖然並未在休賽季交易掉這位王牌，並圍繞他打造了強大的先發輪值，讓他們成為分區奪冠熱門，但若球團高層未能展現誠意留人，這恐怕將是史庫柏在老虎隊的最後一個賽季。主要依靠美聯MVP大熱門小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）、老將薩爾瓦多·培瑞茲（Salvador Perez）與維尼·帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）扛起進攻大旗。終結者：右投 卡洛斯·埃斯特韋斯（Carlos Estévez） 佈局投手：左投 麥特·史壯姆（Matt Strahm）、右投 盧卡斯·厄塞格（Lucas Erceg）皇家隊今年力拚連續第三個勝率過半的賽季，輪值深度足夠，王牌拉根斯也有望迎來大反彈。小鮑比·威特預計將再次角逐美聯MVP，但球隊仍需要更多的長打火力。這就得看2024年選秀第6順位大物卡格里安諾的表現了。他擁有驚人的天生怪力，但去年的菜鳥球季卻暴露出嚴重的揮空與追打壞球問題，OPS+僅49。皇家去年在全壘打與長打率皆排名聯盟後段班，他們極需這位22歲新星在2026年「開竅」，補足打線最欠缺的長打缺口。預測先發打線焦點：以準名人堂球星荷西·拉米瑞茲（José Ramírez）為核心，休賽季以小聯盟合約網羅里斯·霍斯金斯（Rhys Hoskins）助陣。終結者：右投 凱德·史密斯（Cade Smith） 佈局投手：右投 杭特·加迪斯（Hunter Gaddis）、右投 尚恩·阿姆斯壯（Shawn Armstrong）守護者去年雖然在季末驚險奪得分區冠軍，但卻是帶著負數的得失分差晉級。這反映出他們極度貧弱的進攻火力，去年得分排在第28名，OPS排第29名。雖然拉米瑞茲依舊頂尖，且球團極其擅長培養投手，但除了拉米瑞茲之外，整體打線的實力恐怕不足以讓守護者再次闖進季後賽。這個致命傷，最終仍得歸咎於球團老闆長期不願大力投資陣容的經營策略。終結者：左投 泰勒·羅傑斯（Taylor Rogers） 佈局投手：右投 賈斯汀·托帕（Justin Topa）、左投 柯迪·方德柏克（Kody Funderburk）在2025年交易大限前，沒有任何球隊比雙城更積極於扮演賣家角色。隨著高層人事異動、新任總教練上任，加上球隊可能轉賣的傳聞不斷，雙城的未來充滿未知數。特別是王牌投手羅培茲因湯米約翰手術整季報銷後，球隊更難與爭冠沾上邊。如果雙城在上半季戰績掙扎，當家球星拜倫·布克斯頓（Byron Buxton）是否會被要求放棄拒絕交易條款？被低估的喬·萊恩（Joe Ryan）會被放上談判桌嗎？高天花板的羅伊斯·路易斯（Royce Lewis）會被當作籌碼嗎？這些問號如實反映了這支球團極不確定的未來。預計打線將大幅年輕化，亮點包含新加盟的日籍重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）與大物游擊手柯爾森·蒙哥馬利（Colson Montgomery）終結者：右投 塞蘭東尼·多明格茲（Seranthony Domínguez） 佈局投手：左投 薛恩·紐康姆（Sean Newcomb）、右投 喬丹·利熱（Jordan Leasure）今年冬天將小路易斯·羅伯特（Luis Robert Jr.）交易到大都會，形同宣告白襪陣容徹底瓦解——這波低谷讓他們在2024年吞下史上最慘的121敗。拆除作業結束後，接下來就是漫長的重建。隨著老將離隊，球隊目前的焦點轉向培養年輕天賦，白襪或許最快在2027年就能看見重返競爭的曙光。預計白襪打線將有7名26歲或更年輕的球員。大物蒙哥馬利能否將長打火力延續到整個賽季？重金簽下的日籍重砲村上宗隆，能展現足夠的擊球率來完全釋放他的怪力嗎？2026年對白襪來說，將是至關重要的承先啟後之年。