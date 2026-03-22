我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第三節利用攻防轉換打出27：11的反擊完成翻盤，最終以61：53拿下隊史首冠，蘇衡拿下20分無疑是今晚最大英雄。（圖／記者朱永強攝）

▲北一女戰將展現極高鬥志，主將彭郁榛在比賽中一度發生肩膀脫臼的驚魂時刻，但隨即在場邊完成緊急處理後主動請纓上陣。（圖／記者朱永強攝）

▲王若妍在第三節因情緒激動淚灑賽場。駱燕萍解釋，王若妍當時可能受到場上吹判影響，情緒出現波動。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）今（22）日在台北小巨蛋開打，女子組冠軍戰由挑戰三連霸的北一女中與陽明高中來交手，北一女中上半場打完還握有12分領先，但陽明高中靠著主力後衛蘇衡帶頭追分，第三節利用攻防轉換打出27：11的反擊完成翻盤，最終以61：53拿下隊史首冠。今年戰無不勝的北一女中唯一一場敗仗就出現在冠軍戰，無緣寫下三連霸王朝。賽後，北一女總教練駱燕萍罕見獨自出席記者會，為球員擋下壓力，直言「終於卸下三連霸的壓力」。北一女今日開局展現強大的衛冕氣勢，核心後衛彭郁榛首節便外線連發，帶領球隊建立雙位數領先，上半場打完以31：19壓制陽明。然而進入第三節，局勢風雲變色，陽明高中在後衛蘇衡的帶領下打出27：11的瘋狂反撲，徹底扭轉戰局。駱燕萍教練在賽後冷靜分析敗因，她指出：「上半場我們成功限制了對方的快攻，讓她們一次快攻都跑不出來；但下半場我們的進攻走位出現問題，加上衝搶籃板比對方少，讓陽明發揮了擅長的攻防轉換，這是我們必須修正的地方。」面對挑戰三連霸失敗的結果，駱燕萍今日並未帶領球員出席賽後記者會，選擇獨自面對媒體。她語重心長地表示：「輸球一定是教練的錯誤。我在場中調度不夠及時，沒有給球員更好的方法來突破對方的防守。要謝謝陽明高中，他們是一個非常可敬且積極的對手。」被問及球員今日的表現是否與整季的水準有所落差，駱燕萍直言「壓力」是最大主因：「我覺得是壓力的問題。在訓練過程中，我們並沒有把這種三連霸的壓力在心理上轉化為一種習慣。之後我會再調整，思考如何帶領球隊去化解這種高壓。」此役北一女戰將展現極高鬥志，主將彭郁榛在比賽中一度發生肩膀脫臼的驚魂時刻，但隨即在場邊完成緊急處理後主動請纓上陣。駱燕萍賽後說：「她鬥志很高，下場處理後很快就跟我說她準備好了，想趕快回去幫球隊。」此外，王若妍在第三節因情緒激動淚灑賽場。駱燕萍解釋，王若妍當時可能受到場上吹判影響，情緒出現波動，「我當時不斷安慰她，叫她把情緒壓下來，穩定後她也很快跟我說他準備好了。」雖然未能成為史上第三支完成三連霸的女子組球隊，但北一女中連續三年的強大統治力已深植人心。今日這場「台北市內戰」吸引了滿場球迷，甚至連台北市長蔣萬安也到場觀戰。未來北一女將帶著這份經驗重新出發，續寫綠色戰袍的輝煌故事。