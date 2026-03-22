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▲儘管前一戰繳出大三元數據，但陽明教練李台英賽後曾直言「這不是最好的她」，期許蘇衡能給予隊友更多信任。（圖／記者朱永強攝）

▲奪冠當下，教練李台英緊緊擁抱蘇衡，兩人情緒激動，蘇衡更當場落淚。（圖／記者朱永強攝）

▲這座冠軍得來不易，蘇衡直言陽明高中付出的努力絕對「值得這座冠軍」。（圖／記者黃建霖攝）

陽明高中在HBL女子組冠軍戰上演精彩的逆轉勝，當家主控蘇衡無疑是最大功臣。她在下半場挺身而出，不僅獨拿12分，更在防守端完全封鎖對手，帶領陽明逆轉擊退北一女中。憑藉出色的節奏掌控、精準的傳導以及大將之風，蘇衡成功帶領球隊登頂奪冠，並榮獲總冠軍賽MVP，完美兌現了自己高一時許下的奪冠諾言。這場冠軍戰不僅是兩隊的廝殺，更是雙方主控的頂尖對決。上半場蘇衡與對手彭郁榛戰成平手，各自拿下8分；然而進入下半場，蘇衡火力全開進帳12分，更在防守端讓對手得分掛零，成為陽明逆轉的絕對關鍵。儘管前一戰繳出大三元數據，但陽明教練李台英賽後曾直言「這不是最好的她」，期許蘇衡能給予隊友更多信任。而在最關鍵的冠軍戰中，面對北一女嚴密的包夾與協防，蘇衡完美做到把控節奏與傳導球，並頻頻利用個人運球能力突破防線，帶動陽明打出極為流暢的攻防轉換。談到下半場的強勢反撲、打出招牌快攻，蘇衡透露，球隊開局因小巨蛋冠軍賽的盛大氛圍得有些興奮，加上深怕陷入犯規麻煩，打得較為保守。但因為上半場團隊僅有6次犯規，中場過後大家決定放開手腳。「下半場我們從防守開始做，造成對手失誤，然後才有很多轉換快攻。由守轉攻的轉換快攻才是我們的球風，我們也很願意用快攻帶動氣勢、拉開分差。」在防守端，蘇衡表示大家的一對一能力都不錯，只要溝通明確把交代做清楚，防守基本上不會出錯。奪冠當下，教練李台英緊緊擁抱蘇衡，兩人情緒激動，蘇衡更當場落淚。回顧高中三年，蘇衡感性表示，高一時的自己初生之犢不畏虎，但高二時變得太過在意個人表現，曾在四強賽輸給永仁後信心崩盤，甚至在季軍戰也陷在負面情緒中。「今年我成長最大的地方就是心態！」蘇衡笑著說：「教練很相信我，最後她跟我說我長大了，她很開心。第三節打出高潮時，教練也說這才是我的球風，很開心看到我做到了。」這座冠軍得來不易，蘇衡直言陽明高中付出的努力絕對「值得這座冠軍」。她透露，陽明高中對細節的要求極高，包括嚴格的飲食控制、沒收手機，連假日球場的燈也總是為訓練而亮著。「高三這一梯都很努力，高一爭冠失利之後，我就說自己一定會帶隊奪冠。她們一直很相信我，最後我也做到了！」李台英賽後感嘆，自己等了30年，曾認為沒有這個命，這次進場沒有一直以來陪伴自己的媽媽一起，但最後卻做到了，希望將冠軍分享給她。而球隊內部人士也感嘆有時候真的是命，畢竟張聿嵐和江子柔的「雙槍時代」兵強馬壯，卻連冠軍戰都沒進過，等了6年終於捧盃，直言很不容易。