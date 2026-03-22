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2026東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰今（22）日在澳門新濠影匯開戰，「台灣代表」桃園璞園領航猿在冠軍戰中以81:90不敵宇都宮皇者，連續兩年拿下東超的亞軍。首節日本強權宇都宮皇者靠著比江島慎、高島紳司三分球狂轟亂炸的帶領之下，領先領航猿26分之多。開局就陷入大危機的領航猿，第二節領航猿逐漸回神，陳將双貢獻5分，葛拉漢、阿提諾各有4分進帳，半場打完51:32落後。下半場開打後，領航猿逐漸找回節奏，盧峻翔在第三節獨拿10分，一度追近到12分差，但宇都宮洋將紐比爾（D.J. Newbill）以及傑雷特（Grant Jerrett）跳出來，三節打完56:72還落後16分。第四節領航猿持續展開攻勢，一度將比分追到僅剩個位數分差，但還是無法挽回首節失血過多的劣勢，最終以81:90不敵宇都宮皇者，拿下本屆東超的亞軍。這場比賽宇都宮皇者洋將紐比爾拿下21分，比江島慎攻下19分，高島紳司則是有18分進帳，在領航猿這邊，葛拉漢得到23分、阿提諾18分，盧峻翔也有15分進帳。