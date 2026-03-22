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114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組總決賽今（22）日於台北小巨蛋點燃戰火。衛冕軍松山高中迎戰本屆「超級黑馬」南湖高中。除了場內激戰，場邊更見到旅外球星「松山學長」馬建豪。去年松山高中來到小巨蛋，馬建豪當時也在場邊幫學弟加油。今年這隻綠衫軍再闖決賽，馬建豪也再度親臨小巨蛋，在場邊看球的情緒甚至比球員還激動。談起這支「素人球隊」，馬建豪認為能來到這裡真的很難得，「這些學弟進步真的很多，也非常努力，希望他們能在冠軍賽展現三年的成果。」今年的「綠色神盾」被外界貼上「素人球隊」的標籤，不再像過去擁有眾多身材天賦頂尖的明星球員，但馬建豪卻給予這群學弟極高評價。馬建豪表示：「覺得蠻值得的，這幾年松山不像以前有那麼多名氣響亮的球員，但我從幾年前就開始看，這些學弟進步真的很多，也非常努力，希望他們能在冠軍賽展現三年的成果。」談到主帥葉韋喬，馬建豪認為他正是這群球員的伯樂，「韋喬帶球員的方式很適合這批學弟，不論外界怎麼看，韋喬教的方法讓他們清楚知道：『自己只要夠努力就可以做到。』」他也透露自己平常就很常和葉韋喬交流：「他希望我能用『職業球員』更專業一點的角度，來告訴學弟一些場上的細節，讓他們能更快理解和吸收。」此外，馬建豪先前在世界盃資格賽交手韓國的比賽中腳踝受傷，他透露目前的韌帶撕裂程度還是有40%左右，目前正在進行PRP（增生療法）治療，最快估計還要兩週才能回歸。回到賽場，南湖高中昨日靠著戰神幸宇勝「34分、20籃板」的神級表現闖入決賽，今日開賽氣勢依舊驚人。南湖首節靠著周佑承與幸宇勝聯手打出一波9：0攻勢，首節結束以24：21暫時領先。進入第二節，戰況陷入膠著，南湖「小高一」王以勒表現亮眼連砍三分，但松山禁區大將劉廷寬隨即還以顏色，不僅送出麻辣火鍋，更完成一記點燃全場氣氛的空中接力灌籃。半場結束前，昨日被教練笑稱「來搗蛋」的菜鳥周昱陳再度展現奇兵本色，一次高難度拉竿上籃助隊拉開分差。半場結束，松山靠著潘彥銘的三分逆轉，以48：45領先南湖3分。