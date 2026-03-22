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▲暫停回來後南湖陷入得分荒，讓松山追近至3分差，首節結束南湖以24：21暫時領先。南湖闖進冠軍戰的大功臣幸宇勝維持昨天火燙的手感，首節就進帳9分。（圖／記者朱永強攝）

▲第二節替補上場的「小巨人」王以勒在幸宇勝下場休息時，直接扛起球隊，單節個人就攻下15分。（圖／記者朱永強攝）

▲松山主將劉廷寬。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）冠軍戰今（22）日在台北小巨蛋開打，男子組的最後一場賽事由衛冕軍松山高中交手大黑馬南湖高中。雙方在冠軍戰打得你來我往，松山一哥劉廷寬找回剽悍球風，全場攻下30分、11籃板的超狂成績，攜手潘彥銘的22分、9籃板，率領松山高中以衛冕成功，打破「素人球隊」的枷鎖寫下二連霸偉業。南湖高中在四強賽靠著幸宇勝全場瘋砍34分、20籃板的雙二十表現擊敗奪冠大熱門東泰高中，松山高中則是靠著兩名菜鳥周昱陳、潘辰武在末節的奇兵表現與能仁高商戰到最後一刻，最終驚險拿下勝利，連兩年挑戰最終金盃。比賽剛開局，松山就靠著一次強攻造成幸宇勝的犯規，打出4：0攻勢後，周佑承馬上回擊一顆三分，把氣勢帶回南湖。首節雙方打得有來有回。南湖在落後三分之際，應是打出一波9：0的攻勢，逼松山高中提早喊出暫停。暫停回來後南湖陷入得分荒，讓松山追近至3分差，首節結束南湖以24：21暫時領先。南湖闖進冠軍戰的大功臣幸宇勝維持昨天火燙的手感，首節就進帳9分；昨日沒什麼發揮的劉廷寬今日則是在剛開始就打出屬於自己的球風，單節進帳7分。第二節小高一王以勒先是接獲學長傳球攻進2分，接著又在外線單打後直接開火，率領南湖把比分拉開至6分差。松山喊暫停回來後，王以勒又跳出來再砍進一記三分，但劉廷寬直接幫菜鳥上了一課，送他一記火鍋。松山半場結束前3分鐘靠著劉廷寬的空中接力又把比分追平，潘彥銘轟進一記三分後直接把比分逆轉。昨天被教練笑稱來搗蛋的周昱陳拉竿上籃再替松山把分差拉開至3分，讓南湖在倒數15秒喊出暫停。半場結束松山48：45暫時領先南湖。第二節替補上場的「小巨人」王以勒在幸宇勝下場休息時，直接扛起球隊，單節個人就攻下15分。雙方易籃再戰後，松山打出一波7：2的攻勢，分差一度來到8分差。潘彥銘與劉廷寬合力再將分差拉開至雙位數，最多領先來到12分。此時，王以勒又跳出來拯救球隊，在暫停過後一個人連砍8分。第三節結束王以勒就砍了23分，外帶4籃板，讓陷入得分荒的南湖不至於被拉開比分。三節結束，衛冕軍松山高中仍以69：61領先南湖。決勝節，南湖和松山都點點開花，南湖離比賽結束6分半時將比分追至69：69平手。比賽剩最後4分鐘左右，此役砍下23分的王以勒提前五犯畢業，讓場邊的松山球迷的尖叫聲幾乎快掀翻小巨蛋。在王以勒下場後，松山幾乎接管戰局又將比分拉開至14分，讓南湖不得不喊出暫停止血。儘管南湖拚戰到最後一刻還是無力回天，最終松山高中以衛冕成功