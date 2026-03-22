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▲壓軸登場的男子組賽事，則由總統賴清德與台灣籃壇指標人物林志傑同坐場邊觀戰。（圖／記者朱永強攝）

▲壓軸登場的男子組賽事，則由總統賴清德與台灣籃壇指標人物林志傑同坐場邊觀戰。（圖／記者朱永強攝）

114學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)男子組冠軍戰今（22）日在台北小巨蛋點燃戰火，由衛冕軍松山高中迎戰大黑馬南湖高中。這場巔峰對決不僅吸引滿場球迷，場邊更是星光熠熠，總統賴清德親臨現場觀賽，身旁坐著富邦勇士當家球星「野獸」林志傑，兩人比肩看球，看到場上精彩好球時，林志傑也興奮地露出大大笑容。總統手中的加油棒為一支綠色、一支紫色，原因是松山高中穿綠色、白色球衣，南湖高中則穿白色、紫色球衣，因此他各取一色，已表示兩隊都支持。今天小巨蛋場邊聚集了眾多重量級貴賓，稍早的女子組冠軍戰，包含台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰與運動部部長李洋皆親自到場觀賽。壓軸登場的男子組賽事，則由總統賴清德與台灣籃壇指標人物林志傑同坐場邊觀戰，賴總統一隻手拿綠色加油棒（松山配色），一隻手則拿紫色（南湖配色），對兩隊都不偏袒。此外，松山大學長馬建豪也現身松山球員席後方，相當投入地為學弟們加油打氣。回到場上賽況，南湖高中在四強賽靠著幸宇勝狂砍34分、20籃板擊退奪冠大熱門東泰高中，松山高中則靠著菜鳥周昱陳、潘辰武在末節發威險勝能仁高商。此役開局松山率先打出4：0攻勢，但南湖周佑承立刻回敬三分球，隨後南湖打出一波9：0高潮逼出松山暫停。首節南湖靠著幸宇勝進帳9分，以24：21暫時領先，松山劉廷寬則有7分進帳。第二節南湖高一菜鳥王以勒在幸宇勝下場休息時挺身而出，連續取分甚至單打飆進三分球，單節狂砍15分，一度率隊拉開6分差。但松山展現衛冕軍韌性，劉廷寬先是賞給王以勒一記火鍋上了一課，接著在半場結束前3分鐘完成空中接力追平比數。隨後潘彥銘轟進三分球逆轉，加上周昱陳拉竿上籃命中，幫助松山在半場打完以48：45超前比分。易籃再戰，松山在第三節越戰越勇，利用轉換防守拿回主動權，開局打出一波7：2攻勢。劉廷寬頻頻切入取分，周昱陳和潘彥銘也輪流在外線放冷箭，加上一次違反運動精神犯規的罰球，松山最多將領先擴大到12分。面對雙位數落後，南湖再度靠著王以勒從懸崖邊緣爬了回來，他在暫停過後短時間內個人連得8分，為南湖保留了下半場反撲的一線生機。