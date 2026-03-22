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▲松山一哥劉廷寬找回剽悍球風，全場攻下30分、11籃板的超狂成績，攜手潘彥銘的20分、9籃板，率領松山高中以衛冕成功，打破「素人球隊」的枷鎖寫下二連霸偉業。（圖／記者黃建霖攝）

▲談起這支「素人球隊」，馬建豪認為能來到這裡真的很難得，「這些學弟進步真的很多，也非常努力，希望他們能在冠軍賽展現三年的成果。」（圖／記者陳昱慈攝）

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰，衛冕軍松山高中與大黑馬南湖高中上演激烈廝殺。儘管南湖在第四節一度將比分追成平手，但松山憑藉招牌的強悍防守與籃板拚勁穩住陣腳，最終以87：71擊敗南湖，強勢奪下隊史第8座冠軍，追平南山高中，並列男子組賽史第一。大學長馬建豪就在場邊觀戰，中場時還教了學弟幾招，如何防守南湖高中砍將王以勒。上半場松山靠著轉換防守，以48：45微幅領先。進入第三節，松山越戰越勇，劉廷寬挺身切入取分，周昱陳與潘彥銘輪流在外線開火，一度將分差擴大至12分。然而南湖並未放棄，靠著半場狂砍15分的王以勒短時間內連得8分，將球隊從懸崖邊緣拉了回來，三節打完追至61：69。第四節氣勢一度倒向南湖，成功將比分扳成69：69平手。但關鍵時刻，松山展現可怕的防守壓制力，趁著南湖命中率下滑，利用防守籃板帶動快攻，並頻頻衝搶進攻籃板創造二次得分機會，瞬間再將比分拉開至79：69。隨著南湖追分主力王以勒領到個人第5犯畢業離場，南湖氣力放盡，松山順利收下勝利。松山能順利奪冠，坐在場邊觀戰的大學長「小馬」馬建豪也是幕後功臣之一。賽後直呼「像夢想成真」的周昱陳透露，中場休息時馬建豪特別拉住他，面授機宜教導如何防守南湖的王以勒。周昱陳分享學長的秘訣：「學長告訴我，王以勒有三分和中距離能力，防守時就刻意放他走右邊，因為他切右邊後最終還是會習慣換到左邊，所以就給他右邊、原地等著，等他切到左邊準備上籃時，再直接送他一記火鍋。」周昱陳完美執行了學長交代的防守任務，成功限制對手火力。連續兩年都到小巨蛋現場見證母校奪冠的馬建豪，談到這座冠軍滿是感動。他特別稱讚教練的帶兵方式：「這批球員一開始不被外界看好，基本功也還要磨練，是教練慢慢栽培出來的。只要團結，不被看好的球隊也有機會拿冠軍，看到學弟們每天的努力沒有白費，真的很感動。」去年打完海神客場賽事就直奔台北看球，今年再度到場又見證奪冠，馬建豪笑稱自己目前的觀戰勝率是完美的「2中2」。至於明年會不會再來見證松山挑戰「三連霸」？馬建豪務實地笑回：「要先晉級啊！一步一步來。」