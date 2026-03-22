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114學年度 HBL 高中籃球甲級聯賽男子組決賽今（22）日上演驚心動魄的巔峰對決，衛冕軍松山高中在一度被追平的壓力下，終場以強悍防守瓦解「超級黑馬」南湖高中的攻勢，順利完成二連霸。賽後，松山教頭葉韋喬難掩激動情緒落淚，他感性表示：「外界有很多不信任與質疑，但我很慶幸，我的孩子們選擇相信我。」松山高中今日能成功衛冕，一哥劉廷寬絕對是頭號功臣。他全場狂飆30分、11 籃板，與攻下22分的潘彥銘聯手統治比賽。葉韋喬教練賽後點名劉廷寬是此役的關鍵：「廷寬今天確實扛下了責任，在球隊出現亂流時，他願意穩住情緒，在進攻與防守端帶動全隊。」葉韋喬更直言，對劉廷寬的要求不只是生理條件，更是心理素質的磨練，「我告訴他，關鍵時刻你不跳出來，那什麼時候要跳出來？很高興他做到了。」比賽上半場雙方一度拉鋸，南湖小高一王以勒單節15分的爆發讓松山吃足苦頭。葉韋喬透露，中場進休息室後，教練團與球員進行了深度溝通，特別是針對個人防守設定與轉換快攻的執行。「團隊防守本來就是松山引以為傲的部分，」葉韋喬自豪地說，「下半場我們全面限制對方的外線與切入，利用轉換快攻製造犯規，這讓對手在防守端變得綁手綁腳。」即便第四節一度被追平，葉韋喬依舊淡定：「我們一路走來都是逆風前進，小朋友已經習慣這種高張力的比賽。」接手黃萬隆教練後的「後綠色神盾時代」，葉韋喬面臨不少外界的審視與雜音。他在受訪時忍不住落淚，坦言這一路走來極其不容易：「外界有很多不同的聲音、不信任甚至是質疑，但我只是每天把該做的事情做好。我真的很感謝校友、學校，還有黃教練、林老師一直以來的支持。」葉韋喬也坦言其實對這一批球員很感動，「從一開始的不理解，到現在慢慢知道教練為什麼對他們這麼嚴格；高二這一批也從過去的傲氣，到現在願意相信我、願意聽我說話。我希望讓他們變得更好，而他們也願意放下自己去成長，這樣團隊就會慢慢形成傳承與文化，一屆帶一屆，延續松山『do our best』的精神。」對於這批被視為「素人」的球員，葉韋喬感觸良多。他昨日受訪時透露曾嚴厲對球員說：「其實你們根本不適合打籃球」，今日賽後他坦言自己就是想測試球員到底想不想走這條路，「如果想走，就要好好努力；如果不想，那也不要浪費時間。但既然大家選擇留下來，這就是最好的結果。大家一起承擔，不管好壞，最後我們拿到冠軍，也讓更多人願意相信松山、相信這套訓練方式。」