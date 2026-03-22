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▲此役狂飆30分的劉廷寬，賽後表示自己不在乎個人數據。（圖／記者朱永強攝）

▲談到這條衛冕之路，劉廷寬坦言一開始並不順利。（圖／記者朱永強攝）

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰，衛冕軍松山高中與南湖高中上演驚心動魄的對決。松山在第四節一度被追平，但靠著強悍的防守與轉換快攻穩住陣腳，最終以87：71擊敗南湖，不僅完成二連霸，更奪下隊史第8座冠軍，追平南山高中並列賽史第一。賽後，狂砍30分的松山大將劉廷寬感性爆料，這批球員曾被教練葉韋喬稱是「松山有史以來最爛的一屆」，如今他們用冠軍證明了自己，劉廷寬也獲得本屆男子組MVP的肯定。上半場松山以48：45微幅領先，第三節劉廷寬頻頻切入，周昱陳與潘彥銘也在外線開火，一度將分差擴大到12分。然而，南湖靠著王以勒單節狂砍15分的表現，在第四節一度將比分追成69：69平手。關鍵時刻，松山展現衛冕軍的韌性。趁著南湖命中率下滑，松山利用防守籃板推動快攻，並積極衝搶進攻籃板進行二次得分，瞬間將比分拉開到79：69。隨著南湖追分主力王以勒領到個人第5犯畢業，比賽失去懸念，松山順利收下二連霸。此役狂飆30分的劉廷寬，賽後表示自己不在乎個人數據。「我不會在意我的得分多少，就算我今天打得爛爛的，只要我們贏我還是很爽。」劉廷寬透露，自己的韌帶其實還有傷，在場上曾感到無力、跳不起來，甚至一度懷疑自己「爛掉了」。但他憑藉著強烈的求勝意志，在冠軍戰中拋開傷痛：「我就是想說能為球隊付出多少就付出多少，有想贏球的信念，就不會在意別的東西。」劉廷寬是來自JHBL乙級的台中市立成功國中，他們同梯大部分球員也都是乙組球員，但在葉韋喬執導下，如今在小巨蛋連兩年登頂，實現2連霸、隊史第8冠，故事非常動人。談到這條衛冕之路，劉廷寬坦言一開始並不順利。球隊內部曾有摩擦，部分隊友「不聽話、打自己的球，練球也不認真」。他特別點名高二的球員，以前「超級懶惰，完全不想防守，只想進攻」。但在經歷八強賽的洗禮後，大家改變了態度，將防守做起來，才有了現在的冠軍團隊。「我想跟喬哥（教練葉韋喬）說，我們做到了！」劉廷寬笑著回憶，因為這批球員國中時成績不佳，甚至有人是乙組出身，或是像奪下MVP的潘辰武（錄音中口誤為俊盛）只打了三年球，所以一開始被教練罵是「松山有史以來最爛的一屆」。但他們沒有因此氣餒，反而每天認真練習、不偷懶。「雖然一開始超級爛，但三年的努力都值得了！」大學長馬建豪感動：這批球員的努力沒有浪費人在現場觀戰的松山大學長馬建豪，也對這座冠軍充滿感動。他認為教練葉韋喬的帶兵方式非常適合這批球員：「他們一開始不被看好，基本功也不太好，是韋喬慢慢栽培上來的。看到這些學弟每一天的努力都沒有浪費，我真的很感動。」從不被看好到攜手奪冠，這群曾被評為「最爛」的松山小將，用汗水與毅力寫下了屬於他們的榮耀篇章。