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▲南湖高中王以勒在決賽中展現超越年齡的進攻火力奪下年度新人王。女子組新人后則由永仁高中吳沛萱獲得。（圖／記者朱永強攝）

▲在其他個人獎項部分，東泰高中羅雄威展現驚人的禁區統治力，一人包辦籃板王與阻攻王兩項大獎。（圖／記者朱永強攝）

📍114學年度HBL個人獎項完整名單一次看

籃板王：東泰高中 羅雄威

籃板后：永仁高中 黃翊蓁

抄截王：東泰高中 紀伍柏俊

抄截后：北一女中 彭郁榛

助攻王：彰縣成功 余玄騰

助攻后：淡水商工 鄭敬璇

阻攻王：東泰高中 羅雄威

阻攻后：永平高中 馮佳萍

新人王：南湖高中 王以勒

新人后：永仁高中 吳沛萱

總決賽男子組MVP：松山高中 劉廷寬

總決賽女子組MVP：陽明高中 蘇衡

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽決賽今（22）日在台北小巨蛋圓滿落幕。男子組由衛冕軍松山高中展現強大防守韌性，成功完成二連霸；女子組則是陽明高中異軍突起，奪下成軍以來首座冠軍獎盃。賽後個人獎項同步揭曉，松山一哥劉廷寬與陽明當家球員蘇衡分別榮獲總決賽MVP。在男子組冠軍戰中，松山高中靠著核心主力劉廷寬的強勢發揮，全場狂飆30分、11籃板的超狂數據，成功壓制南湖高中的反撲，帶領球隊連續兩年登上巔峰。這也是松山隊史第八座冠軍金盃，劉廷寬無懸念摘下男子組FMVP榮銜。女子組方面則迎來歷史性時刻，陽明高中在總決賽對陣強敵北一女中，陣中好手蘇衡單場貢獻20分，率領球隊在下半場反超戰局，最終捧起隊史首座冠軍獎盃。蘇衡憑藉關鍵時刻的領袖氣質與穩定輸出，獲選為女子組FMVP。本屆賽事見證多位「小高一」的橫空出世。南湖高中王以勒在決賽中展現超越年齡的進攻火力，雖然球隊屈居亞軍，但命中率高達61.5%、三分8投5中的表現深獲肯定，奪下年度新人王。女子組新人后則由永仁高中吳沛萱獲得，兩人皆以高一生身分帶領球隊闖進四強。在其他個人獎項部分，東泰高中羅雄威展現驚人的禁區統治力，一人包辦籃板王與阻攻王兩項大獎；彰縣成功的余玄騰則以場均超過8次的助攻紀錄封王。女子組部分，北一女中彭郁榛雖然無緣連霸，但優異的防守意識讓她蟬聯抄截后獎項。