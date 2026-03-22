114學年度HBL高中籃球甲級聯賽決賽今（22）日在台北小巨蛋圓滿落幕。男子組由衛冕軍松山高中展現強大防守韌性，成功完成二連霸；女子組則是陽明高中異軍突起，奪下成軍以來首座冠軍獎盃。賽後個人獎項同步揭曉，松山一哥劉廷寬與陽明當家球員蘇衡分別榮獲總決賽MVP。

我是廣告 請繼續往下閱讀
松山神盾二連霸　陽明打破王朝奪首冠

在男子組冠軍戰中，松山高中靠著核心主力劉廷寬的強勢發揮，全場狂飆30分、11籃板的超狂數據，成功壓制南湖高中的反撲，帶領球隊連續兩年登上巔峰。這也是松山隊史第八座冠軍金盃，劉廷寬無懸念摘下男子組FMVP榮銜。

女子組方面則迎來歷史性時刻，陽明高中在總決賽對陣強敵北一女中，陣中好手蘇衡單場貢獻20分，率領球隊在下半場反超戰局，最終捧起隊史首座冠軍獎盃。蘇衡憑藉關鍵時刻的領袖氣質與穩定輸出，獲選為女子組FMVP。

最強新人輩出　南湖、永仁包辦新人獎

本屆賽事見證多位「小高一」的橫空出世。南湖高中王以勒在決賽中展現超越年齡的進攻火力，雖然球隊屈居亞軍，但命中率高達61.5%、三分8投5中的表現深獲肯定，奪下年度新人王。女子組新人后則由永仁高中吳沛萱獲得，兩人皆以高一生身分帶領球隊闖進四強。

▲南湖高中王以勒在決賽中展現超越年齡的進攻火力奪下年度新人王。女子組新人后則由永仁高中吳沛萱獲得。（圖／記者朱永強攝）
▲南湖高中王以勒在決賽中展現超越年齡的進攻火力奪下年度新人王。女子組新人后則由永仁高中吳沛萱獲得。（圖／記者朱永強攝）
東泰高中羅雄威包辦兩獎

在其他個人獎項部分，東泰高中羅雄威展現驚人的禁區統治力，一人包辦籃板王與阻攻王兩項大獎；彰縣成功的余玄騰則以場均超過8次的助攻紀錄封王。女子組部分，北一女中彭郁榛雖然無緣連霸，但優異的防守意識讓她蟬聯抄截后獎項。

▲在其他個人獎項部分，東泰高中羅雄威展現驚人的禁區統治力，一人包辦籃板王與阻攻王兩項大獎。（圖／記者朱永強攝）
▲在其他個人獎項部分，東泰高中羅雄威展現驚人的禁區統治力，一人包辦籃板王與阻攻王兩項大獎。（圖／記者朱永強攝）
📍114學年度HBL個人獎項完整名單一次看

籃板王：東泰高中　羅雄威
籃板后：永仁高中　黃翊蓁

抄截王：東泰高中　紀伍柏俊
抄截后：北一女中　彭郁榛

助攻王：彰縣成功　余玄騰
助攻后：淡水商工　鄭敬璇

阻攻王：東泰高中　羅雄威
阻攻后：永平高中　馮佳萍

新人王：南湖高中　王以勒
新人后：永仁高中　吳沛萱

總決賽男子組MVP：松山高中　劉廷寬
總決賽女子組MVP：陽明高中　蘇衡

相關新聞

松山二連霸寫下新王朝！教頭葉韋喬落下男兒淚：這一路太不容易

松山奪隊史第8冠！馬建豪「2中2」加持　半場密授這招守死王以勒

HBL／松山高中奪隊史第8冠！87：71贏南湖衛冕成功　劉廷寬轟30分

馬建豪場邊激動觀戰！力挺主帥葉韋喬是伯樂　樂見松山學弟的成長