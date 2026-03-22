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2026東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰，桃園璞園領航猿以81:90不敵宇都宮皇者，連續兩年拿下亞軍，賽後盧峻翔直呼「可惜」，主帥卡米諾斯則認為勝敗的關鍵是開局對手太準了。領航猿開局被對手打出15:0的攻勢，卡總認為我們球隊剛開始還在找比賽節奏，不知道可以發揮侵略性，對方投進很多顆三分球創造優勢。另外卡米諾斯也點名宇都宮的兩位選手比江島慎及高島紳司，他說：「我們都知道比江島慎是很棒的射手，而高島紳司在這場冠軍戰中改變了比賽節奏，恭喜他投進6顆三分球，也恭喜宇都宮皇者拿下冠軍」。連續兩年都是亞軍收場，領航猿一哥盧峻翔表示：「這場沒有贏球很可惜，輸球就代表還有很多地方要成長，但這場比賽我們也有做得不錯的地方，像是團隊失誤就只有6次」。李家慷認為這場比賽的開局打不好，但後面我們有展現韌性跟態度，希望我們可以失敗中學習，在未來不管是PLG還是BCL都可以變得更好」。