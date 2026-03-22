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▲連兩年都到場邊觀戰的大學長馬建豪，賽後談到對於這學年松山奪冠的感受時，直言葉韋喬帶兵方式是關鍵。（圖／記者朱永強攝）

▲黃萬隆曾自嘲自己摔壞許多戰術板，他的許多子弟兵也坦言對他又畏又懼，在場上做什麼都不敢馬虎、態度不能隨便（圖／記者黃建霖攝）

▲松山一哥劉廷寬找回剽悍球風，全場攻下30分、11籃板的超狂成績，攜手潘彥銘的20分、9籃板，率領松山高中以衛冕成功，打破「素人球隊」的枷鎖寫下二連霸偉業。（圖／記者黃建霖攝）

「松山教父」黃萬隆過去率領球隊6奪冠軍，如今在葉韋喬也率領松山兩度稱王。松山高中一樣是那支以防守聞名的HBL勁旅，但也多了一些張揚和自由發揮。兩代名帥，塑造了「綠色神盾」的傳奇，每當我們又一次讀到它的名字，這座學校的故事都將變得更加傳奇。松山教頭葉韋喬難掩激動情緒落淚，他感性表示：「外界有很多不信任與質疑，但我很慶幸，我的孩子們選擇相信我。」面對新人王王以勒以及上一戰轟下34分20的幸宇勝率領的南湖高中，松山利用更加強大的執行力和身體對抗強度，利用罰球和快攻得分，最終笑到最後。連兩年都到場邊觀戰的大學長馬建豪，賽後談到對於這學年松山奪冠的感受時，直言葉韋喬帶兵方式是關鍵，「因為因為我覺得他帶球員的方式真的很適合他們這批球員，因為每個球員都是不被看好，然後一開始也是就是基本功不太好，也是韋喬慢慢栽培栽培上來的。就是有見證到這些，所以我蠻感動，他們這些學弟每一天的努力都沒有浪費。」時代在變，現在球員要像兄弟一樣相處，球員都很有想法和個性，管理不能太高壓，不然容易引起反彈。黃萬隆為松山高中打下「綠色神盾」以防守反擊的基調和球風，讓這支球隊克服了小巨蛋特別的視野和壓力感，成為一支不容易被投籃手感左右的鐵血之師。黃萬隆曾自嘲自己摔壞許多戰術板，他的許多子弟兵也坦言對他又畏又懼，在場上做什麼都不敢馬虎、態度不能隨便，球員叫他「黃教練」，這種人格在高中籃壇獨樹一幟。而作為接班人，葉韋喬的帶兵方式截然不同，球員都叫他「喬哥」，彼此相處更加親暱。今天這場比賽，松山球員一度落後相當的分數，但球員打得放鬆自在，切入果斷、下球也不會猶豫不決，不會害怕失誤或是投不進被罵，這一點和葉韋喬他的執教哲學密不可分。比如高一的周昱陳在小巨蛋發揮出色，葉韋喬也不吝於多給時間，同時在記者會上公開誇讚其「不正經」打法，但並沒有因為其不按戰術來就檢討這位小將，而是一定程度保留其特色。也正是這種執教哲學，讓葉韋喬能夠帶出劉廷寬這一群多數來自JHBL乙組的球員們，並率領他們摘下隊史第8冠。