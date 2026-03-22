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桃園璞園領航猿在東亞超級聯賽（EASL）冠軍戰中不幸敗給宇都宮皇者，球評李亦伸認為輸球的主因是首節防守出現太多漏洞，就算後面打得很好也很難追上。這場比賽開打前，李亦伸就覺得這場比賽宇都宮皇者的贏面大一些，最終結果果然如他預測，領航猿81:90落敗。李亦伸指出，這場領航猿會落敗關鍵在於第一節打不好，他們防守漏洞太多，宇都宮在外線投籃幾乎沒有受到太強的防守威脅，所以就算領航猿的三名洋將葛拉漢、伯朗跟阿提諾有絕對優勢，但還是沒辦法改變節奏。認為這場比賽領航猿在第一節就被宇都宮打出39:13的優勢，儘管領航猿在後面急起直追也很難逆轉，李亦伸表示這也給台灣職籃一個教訓，他說：「在國際賽不能有第一節崩盤的情況，就算後面打得再好也很難挽回劣勢」。另外李亦伸也點出宇都宮皇者的三位球員表現特別出色，分別是高島紳司、比江島慎還有紐比爾（D.J.Newbill），這三名後衛直接主宰比賽，也幫助宇都宮皇者帶走勝利。