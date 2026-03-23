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▲曾聖安是味全龍在2024年的首輪新秀，去年球季藉由官辦熱身賽的好表現，開季搶下先發右外野的位置。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.06.12）

▲統一獅新生代捕手張翔，本壘到二壘阻殺起跳時間（Pop Time）從原本的2.0秒，縮短至1.94秒，被客座捕手教練卡諾獅點名值得期待。（圖／統一獅提供）

▲富邦悍將在2023年首輪選入的新秀王念好，被視為球隊未來中心棒次的接替人選，特別是富邦悍將在這幾年一直找不到稱職的先發三壘手，更使得王念好的加入充滿期待。（圖／富邦悍將提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

中華職棒新球季本周末將正式開打，官辦熱身賽也要來到尾聲，代表著各隊的開季名單即將要底定。許多球隊都利用官辦熱身賽的準一軍強度，讓年輕的新秀多嘗試上陣，測試這些年輕球員的能耐與準備。在官辦熱身賽裡可以看到，有些過往高順位選進的年輕球員可能成為新球季的一軍戰力，不論在技術、經驗都有所突破。若能藉此站穩一軍舞台固定出賽，有機會成為今年底亞冠賽的台灣代表，進而跟同年齡的日、韓職球員一較高下。曾聖安是味全龍在2024年的首輪新秀，去年球季藉由官辦熱身賽的好表現，開季搶下先發右外野的位置。曾聖安身材完成度高、揮棒動作成熟，確實一開始有著不錯的亮眼表現，但隨著例行賽不斷地推進，曾聖安體能下滑與攻擊策略被針對，因而遇到了一大段的撞牆期。曾聖安已證明自己具備一軍實力，新球季味全龍仍規劃他是一軍戰力之一，因而在官辦熱身賽安排許多出賽場次，希望讓他能有更多面對高強度投手的經驗。即便味全龍陣中有不動的中外野郭天信，使曾聖安去年多以右外野出賽，但味全龍仍嘗試在官辦熱身賽讓曾聖安守中外野。而曾聖安守備位置的轉換也無太大問題，像是左右兩端的範圍涵蓋，還是強勁平飛球的向後追趕，都證明能夠勝任難度更高的中外野，也給了味全龍本季可能去做外野陣容改變的彈性。加上在官辦熱身賽裡，打擊時耐心的選球，以及在球數落後時的攻擊策略，這些進步讓曾聖安有機會連兩季搶進開季的先發名單中，成為味全龍後段棒次的伏兵。在過去的主戰捕手林岱安轉隊富邦悍將後，統一獅的一軍捕手需要新戰力補上，2021年統一獅的第二輪新秀張翔，就是補上一軍捕手戰力，與陳重羽分攤捕手場次的候選人。他原本就被評價防守技能完整的年輕捕手，在官辦熱身賽裡也可看到張翔不錯的傳球阻殺能力，若能夠更熟悉一軍的比賽節奏，並且與投手群建立配球想法的默契，就可讓統一獅一軍捕手戰力不至於大失血，甚至是無縫接軌進行世代交替。本季中職跟進大聯盟規則使用加大壘包，使各隊在官辦熱身賽多發動速度戰來測試成功率，而張翔目前傳出4次盜壘刺、阻殺率超過5成，光憑這項特點就值得作為一軍捕手輪替。另外去年張翔在二軍打擊亦有明顯進步，目前在官辦熱身賽雖然滾地球比例略高，但有試著以自身的力量特點去拉打來創造破壞力，左、中外野的擊球比率超過8成。先從守備出發做好2號捕手任務，再藉由一軍出賽熟悉強度後增加長打比例，對於統一獅跟張翔來說就是成功的賽季。富邦悍將在2023年首輪選入的新秀王念好，被視為球隊未來中心棒次的接替人選，特別是富邦悍將在這幾年一直找不到稱職的先發三壘手，更使得王念好的加入充滿期待。不過這兩季王念好在二軍打得嚇嚇叫，升上一軍後卻沒有固定的出賽機會，也讓他找不到穩定的初賽節奏，而這樣的局面有機會在本季獲得扭轉。目前在官辦熱身賽裡已敲出2發全壘打，另外也能透過選球創造上壘機會，若能持續穩定發揮，將正式接班富邦悍將的三壘防區。本季富邦悍將教練團改組後，給了王念好更多發揮攻擊的舞台。雖然放手去追尋長打的揮棒模式導致揮空率過高，但王念好有做到固守攻擊熱區、降低追打壞球區；而嘗試做好完整揮擊的策略，讓王念好的拉打比例超過一半，也創造出超過半數的飛球比例，這樣的攻擊型態使王念好在官辦熱身賽裡創造出不少的長打，也證明了這就是王念好的價值。預計開季後，王念好會先被擺在後段棒次減輕他的壓力，倘若真的適應了一軍強度，就會慢慢來到屬於他的中心棒次位置。去年球季，樂天桃猿雖然在二軍例行賽的戰績慘澹，但為了讓近幾年在選秀會上挑中的年輕球員有發揮的舞台，基本上都是以年輕球員固定出賽暢打為主軸。像是何品室融、游承勳、陳佳樂、曾冠傑、張趙紘等人，都是一定會排在先發打線裡的球員。其中何品室融更是不動的前段棒次人選，這位2024年第二輪被選入的新秀球員，今年在官辦熱身賽裡手感火燙，已有其他球團後勤人員認為，何品室融應該已經搶下開季一軍的席次。何品室融雖然去年在二軍打擊表現並不突出，但整個球季作為前段棒次的先發中外野，讓他完整地在比賽裡學習職業賽季的調整，以及如何面對職業等級的投手。加上他有不錯的運動條件與揮棒軌跡，透過職業更高強度的重量訓練，提升其擊球力道後有機會創造出更多的長打，而這確實也在本季的官辦熱身賽裡得到應證。即便身材仍纖細還有持續提升的空間，但何品室融已能夠透過確實的揮擊把球打到外野手的身後，搭配不錯的速度，成為樂天桃猿前段棒次的候選。