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▲來自「蘭雅幫」的江立邦目前就讀士林高商，與昔日隊友雖各奔不同學校，仍維持緊密情誼，不僅相約一起參與聯盟賽事，私下也常聚會打電動、聊天，延續學生時期的球隊羈絆。（圖／福康文教基金會提供）

▲蘭雅幫成員駱永勛（圖）國中聯賽後認真投入課業、一舉考上建國中學，在校除打籃球外還加入模擬聯合國社團，他謙虛表示只是平常認真上課，籃球課業雙線並進的他成為蘭雅幫中最令人刮目相看的榜樣。（圖／福康文教基金會提供）

▲20歲的東吳大學大三生林睿軒（圖）考取教練證後帶著蘭雅幫學弟征戰U19，場上嚴肅認真的他場下卻與學弟打成一片，他表示雖然知道自己天賦的極限，但當教練讓他能繼續留在自己最愛的籃球場上。（圖／福康文教基金會提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟不只是校隊與俱樂部球隊的鍛鍊場，更是籃球愛好者重拾夢想的應許之地。蘭雅國中一群好兄弟以校名縮寫組建「LY Team」，在升上高中各奔東西之後，因為籃球再度走在了一起。昨（22）日LY Team在第二組B區迎戰俱樂部球隊Sonics，下半場遭對手以12比3的攻勢拉開差距，最終以51比63飲恨，開胡繼續等待；但比起勝負，能再次並肩作戰，才是這群兄弟最在意的事。LY即蘭雅國中（Lanya）縮寫，陣中多是過去蘭雅校隊的老戰友，升上高中後各奔東西，卻因為籃球又走回了同一條路上，而這一切的起點，正是靈魂人物李品宏。「我們國中學長林睿軒（Lin Jui-hsuan）考到教練證，他想練習帶球隊，我就開始聯繫大家，把以前的好兄弟集合起來。」李品宏笑著說。目前就讀陽明高中的李品宏同時也是校隊成員。陽明是傳統女籃強權，教練是資深名教頭李台英，近年更找來前中華男籃國手、職籃新北國王代理總教練洪志善坐鎮，資源相當豐厚。李品宏笑說在學校都會偷偷在旁觀摩學幾招：「他們教很多很高階的技術和戰術，學到很多團隊觀念。」正巧陽明高中女籃隊剛以61比53擊敗尋求三連霸的北一女中，拿下隊史首座HBL總冠軍，對李品宏來說這更是雙重喜悅的美好一天。李品宏透露，這批蘭雅幫最後一年國中聯賽意外在預賽提前出局，留下了一個不完美的句點，那道傷痕在每個人心中都沒有真正癒合：「雖然現在還是有在打球，心裡一直有個遺憾。不管來U19成績怎麼樣，還能再一起打球，就能填補那個遺憾。」另一位江立邦現在就讀士林高商，他笑說原本大家都希望能一起考上陽明高中，「但最後成績還是有差，不過能再次一起打球真的很開心，我們有看網路上的Reels，覺得這聯盟很不錯，就想來試試看。」江立邦也透露，蘭雅幫畢業後私底下感情依然緊密：「平常會出來吃飯，還會去住李品宏家，打電動、聊聊天，回味一下以前的日子。」蘭雅幫中成績最亮眼的非駱永勛莫屬。國中聯賽結束後他認真投入課業，一舉考上第一志願建國中學，他謙虛地說：「其實就是平常上課認真聽，我不覺得我比別人特別。」除了籃球這個一生的興趣，駱永勛在建中還參加了一個與眾不同的社團：「我們是『模擬聯合國』，學習聯合國怎麼開會、溝通，可以增進自己的溝通與英文能力，雖然對升學應該沒有加分，但我相信對以後出社會很有幫助。」球隊主帥林睿軒今年才20歲，目前仍是東吳大學中文系大三學生。場上嚴肅認真的他，私底下卻與學弟們打成一片：「其實我只比他們大個2、3歲，以前就會回去跟他們練球。我真的很喜歡籃球，但我知道自己天賦的極限在哪，當教練也是可以繼續留在籃球場上。」今日「蘭雅三劍客」在場上各盡其職。李品宏砍下全隊最高16分，江立邦與駱永勛各拿6分，其中駱永勛更加上5籃板的全能貢獻。雖然下半季首勝還在等待，但這群因籃球重聚的兄弟已用行動告訴所有人：「贏一起、輸一起」的情誼，比任何一場勝利都更珍貴。