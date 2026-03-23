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桃園璞園領航猿在東超冠軍戰中不幸敗給日本職籃強權宇都宮皇者，連續兩年摘下亞軍，關於這樣的結果，領航猿陣中當家球星盧峻翔在賽後笑喊「遺憾好像刻在我人生裡」。去年領航猿在東超冠軍戰以些微差距敗給廣島蜻蜓，今年再度叩關決賽舞台，可惜仍無緣奪冠，盧峻翔賽後表示：「遺憾好像刻在我人生裡，很多比賽輸球都是遺憾的」。回顧上一屆的對手廣島蜻蜓與今年冠軍宇都宮皇者的差異，盧峻翔表示：「這兩隊雖然風格相近，但強度差很多，我們需要做很多調整」。從6強到冠軍戰，盧峻翔的三分手感並不理想，冠軍戰只有8投1中，賽後他認為自己還有進步空間，希望自己命中率可以提升，這是我自己的課題，並喊話「下次聯賽會看到我更不一樣的命中率」。賽後許多球迷在場外等待盧峻翔，他認為沒有拿到冠軍多少對粉絲還是有點感到抱歉，但還是有大批「橙客」在場外與他擊掌。