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隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）新球季開幕戰倒數計時，各隊都展開最後一波陣容調整。效力於芝加哥小熊隊的台美混血強打龍恩（Jonathon Long），以及洛杉磯道奇隊的韓國二壘重砲金慧成，今（23）日雙雙下放小聯盟。儘管兩人在熱身賽皆繳出極具競爭力的打擊數據，但受限於球隊戰略佈局，仍將從3A起步備戰球季。小熊隊今日公布異動名單，將非40人名單的龍恩移往小聯盟春訓基地。回顧龍恩今年春訓過程堪稱「倒吃甘蔗」，雖在經典賽前夕遺憾因傷退賽，但經過三週休養後於3月中旬強勢復出。龍恩在復出後的9場出賽中，21個打數敲出7支安打、包含1轟，打擊率高達0.333，上壘率更是亮眼的0.444。特別是在下放前的最後一場比賽演出單場3安的猛打賞，向教練團展現了完全康復的進攻威脅力。若龍恩在小聯盟能延續這樣火燙手感，季中還是有機會上到大聯盟。道奇隊方面，同樣傳出異動。去年季後透過入札制度以3年1250萬美元加盟、目前處於合約第二年的韓國好手金慧成，確定將連兩季從道奇3A開季。金慧成在今年熱身賽表現近乎完美，9場出賽敲出1轟、6打點、5次盜壘，打擊率高達0.407，攻擊指數（OPS）也有0.967的好表現。雖然他在經典賽期間表現低迷，但回到美職賽場後連5場敲安。不過道奇隊最終選擇保留熱身賽同樣打瘋了的老將艾斯皮諾（Santiago Espinal），他在熱身賽打擊率高達.389，更帶有1.071 OPS，豐富的守備經驗最終讓他在40人名單競爭中脫穎而出。