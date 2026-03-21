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中華職棒37年新球季將在3月28日點燃戰火，聯盟今（21）日於高雄夢時代舉辦「開季團圓大辦桌2.0」，中職會長蔡其昌在致詞時透露，聯盟新版App跟二軍Trackman電子好球帶將上路。蔡其昌受訪時指出，App的數據呈現接近大聯盟水準，與過去相比，是大幅度改版，至於二軍架設Trackman系統，蔡其昌強調，單純測試準確度、穩定度，不會影響任何球賽結果。中職將在開季啟用新版App，蔡其昌表示，「我覺得App做得不錯，我剛看了一下展示版本，比起過去那是大幅度的改版。對於進階數據的一些呈現，也是這一次App 改版很重要的重點。」蔡其昌指出，新版App的及時狀況展現得也不錯，包括每一顆球的位置、球速，都可以直接在App上直接秀出來。蔡其昌說新版App有接近大聯盟的水準，「我們的財力跟大聯盟差距很遠，所以能夠有這樣的表現，我覺得聯盟的同仁真的很用心，也善用了球迷支持聯盟、購買商品、活動、門票的結餘的錢。我覺得很棒，大家可以體驗看看。」蔡其昌透露，新版App目標開季上線。至於聯盟官網常常當機，蔡其昌說會請聯盟同仁處理。至於二軍本季開始測試Trackman電子好球帶，蔡其昌解釋，並非讓Trackman直接投入賽事，而是先在球場架設，測試準確度，「目標只要測系統準不準，所以只要準了，再裝問題就不大了，其實不是把Trackman作為二軍比賽的決定勝負。」蔡其昌說，只要今年在二軍呈現的數據準確，明年就有希望在一軍投入。蔡其昌強調，Trackman投入二軍就是純測試，不會影響比賽，「測試Trackman的準確度、穩定度是今年的重點。準確跟穩定度好了之後，我們就會搬到一軍來。如果可行，明年熱身賽熱身就會開始讓大家（挑戰），先一步一步來。」