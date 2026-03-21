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台鋼雄鷹主戰捕手張肇元在春訓期間發現右手肘斷裂，因此開了Tommy John（韌帶重建）手術，目前正在復健初期，味全龍主砲吉力吉撈・鞏冠今（21）日以「過來人」的身份安慰張肇元，希望學弟不要害怕，勇敢去面對術後的挫折。吉力吉撈開玩笑表示，捕手的手肘開完刀後就不會再斷了，要張肇元用力丟球，「可能會跟健康的時候不太一樣，但必須去突破，所以要一直找那個感覺。」張肇元表示，春訓期間得知要開刀時，心情非常難過，也不敢相信，「我覺得如果動刀，可能棒球生涯就要結束。」不過在教練的鼓勵下，張肇元決定動刀，「想說更強化自己，好好學習跟傷痛相處，讓我的腦袋好好進步，這段時間多看比賽，之前在捕手位置，可能有些事情沒看清楚，想了想釋懷後，就答應動刀。」張肇元說，目前開完刀後，正在調整手肘角度的階段，「每天都要做重複的事情有點無聊，但這還是要做，現在就是慢慢喬角度。」他透露，目前復健之餘就是看書，「看了日本的棒球史，朋友知道我受傷，寄了書給我，要我多看書。」張肇元受訪時，「過來人」吉力吉撈・鞏冠也在一旁分享經驗，吉力吉撈在2015年也因手肘韌帶斷裂動刀，「開完刀後，應該丟球會有點恐懼啦。」但吉力吉撈要張肇元別怕，「我覺得他也不會再斷了，就用力丟就好了，要不然你會像我一樣，那時候怕怕的，丟球會有點恐懼症。」吉力吉撈說，至少未來的15年應該不會再斷一次，「我2015年開刀的，現在也用了10年，就好好保養，因為防護團隊都會給你最好的，我覺得最重要就是不要去害怕。」吉力吉撈說，喬角度是剛開始而已，還有一段很長的路要走，「期許他之後回來的時候更強壯，因為要把握復健，可以讓自己變得更好。」吉力吉撈回憶，開完刀後最辛苦的是丟球的時候，「可能會跟健康的時候不太一樣，但必須去突破，所以要一直找那個感覺。但也是最開心的，因為開始丟球了，必須要有心理準備，可能會跟以前不太一樣，要一直去磨合。」吉力吉撈跟張肇元說，復原過程其實滿快的，「應該很快就可以打擊，所以不用焦慮，還是可以維持長程砲火，為台鋼雄鷹拿下很多勝利，但遇到味全龍就不一定。」