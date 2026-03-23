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丹佛金塊今（23）日迎來久違的好消息，傷缺長達6週的好手華生（Peyton Watson）正式復出，並在不到20分鐘的上場時間內貢獻14分，搭配約基奇（Nikola Jokic）本季第35次三雙的神級表現，金塊以128：112擊敗波特蘭拓荒者，終結對手的3場客場連勝。約基奇全場22分14籃板14助攻，莫瑞（Jamal Murray）同樣轟下22分，強森（Cam Johnson）補上19分，全隊多達7名球員得分達到雙位數，展現金塊陣容的驚人深度。上半場兩隊均手感火燙，比賽前6分鐘雙方三分球均命中7投7中，整體投籃命中率更是雙雙超過70%，讓這場日場賽一開局就火花四射。莫瑞與強森在上半場各命中4顆三分球，拓荒者的柯林根（Donovan Clingan）同樣命中4顆三分球奮力抵抗，但金塊仍以75比69取得半場領先。進入第三節，金塊開始真正拉開差距。約基奇（Nikola Jokic）、戈登（Aaron Gordon，15分）與強森輪番命中三分球，帶起一波11比0的攻擊流，將領先優勢擴大至88：74，從此將比賽主控權牢牢握在手中。約基奇最終以22分14籃板14助攻完成本季第35次三雙，也在失誤方面有所改善，全場僅有5次，相較上週三客場敗給孟菲斯灰熊時的10次失誤大幅減少。今日最令金塊球迷期待的莫過於6呎8吋鋒衛華生的復出。他自2月4日因腿後肌拉傷缺陣，整整休息了6週，在傷前正以場均近15分的亮眼水準打出最佳個人賽季表現。主帥阿德爾曼（David Adelman）賽前表示，將對這位「高水準側翼防守者」的上場時間進行管控，讓他循序漸進地重新融入輪換陣容。華生今日在限制出場時間內得到14分，表現令人滿意，也成為金塊七名雙位數得分球員之一。拓荒者方面，阿夫迪亞（Deni Avdija）以全隊最高23分領銜，柯林根補上18分，但始終無法追上金塊的腳步，這場比賽也讓波特蘭在3場客場連勝後終止連勝，並以一場敗仗為整趟5場客場征途畫下句點。