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隨著2028年洛杉磯奧運棒球項目的腳步逼近，全球棒壇的競爭態勢已進入白熱化。日本傳奇球星「酷斯拉」松井秀喜近日於美國出席活動時，針對日本武士隊（侍 Japan）奪取奧運門票的前景發表看法。他坦言，在各國實力大幅提升、席次極度有限的情況下，2027的世界12強棒球賽競爭將更為激烈，日本隊想要擊敗上屆世界冠軍中華隊重新奪下金盃將「極度艱難」。奧運席次僅剩3席 日本面臨「史上最難」晉級之路根據最新規則，2028洛杉磯奧運棒球項目僅設。目前地主美國隊已自動取得1席，而委內瑞拉與多明尼加則分別憑藉世界棒球經典賽（WBC）的冠、季軍成績提前卡位。這意味著包含日本、台灣、南韓在內的所有強權，必須在剩下的3個名額中拼死搶奪。松井秀喜指出，明年舉行的將是決定性的戰場。依照賽制，該賽事中排名最高的亞洲球隊將直接獲得奧運資格。這代表日本隊不僅要尋求衛冕，更必須在面對「世界冠軍」台灣隊及宿敵南韓時展現絕對統治力。松井直言：「現在強隊太多了，想要搶下這張門票，任何一場比賽都充滿變數。」與井端弘和私交甚篤 松井憂心國際版圖洗牌回顧近期表現，日本隊在上一屆經典賽止步8強，成績未達預期，這也讓外界對總教練井端弘和的帶隊充滿批評聲浪。松井秀喜透露，他與井端私交甚篤，曾親自前往宮崎集訓營指導後輩，因此對球隊現況有深刻體悟。「國際棒球版圖已經改變，不再是少數強權壟斷。」松井強調，無論是美洲新興勁旅還是亞洲對手的進步，都讓日本隊過往的優勢逐漸縮小。他表示自己會比往常更加關注國家隊的動向，也希望能為陷入苦戰的日本隊提供更多建議。