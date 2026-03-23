紐約洋基的「大物新秀」多明格茲（Jasson Dominguez）未能進入洋基新賽季的開幕名單，這讓許多球迷感到意外。雖然外界對他的長打實力寄予厚望，但現實狀況顯示，真正阻礙他登上大聯盟舞台的並非手中的球棒，而是他令人擔憂的外野守備能力。而多明格茲在今日的對上費城費城人的春訓身賽中，再次出現嚴重的守備失誤，這無疑讓教練團對他的信任度打折扣。
火力強難掩守備問題 多明格茲難受重用
多明格茲在場上主要擔任左外野手，但其守備表現往往被評為「災難級」。即便在去年他打擊手感火燙的時期，洋基隊仍經常在比賽後段為了保住勝果，不得不將他換下，改由守備更好的球員接替。
目前洋基外野擁有貝林傑（Cody Bellinger）、葛里遜（Trent Grisham）以及「法官」賈吉（Aaron Judge）此外在新秀方面，還有另一名備受期待新星瓊斯（Spencer Jones ）。即便多明格茲獲得升上大聯盟的機會，若他無法克服對飛球的判斷問題，也很難獲得上場機會，同時他的發展天花板將會受到極大限制。
不求火力增強 只求能接到飛球
多明格茲目前已被安排前往3A 球隊報到。洋基球團明確指出，他現階段的首要任務並非追求全壘打，而是要學會如何「穩當地接住飛球」。只有當多明格茲在守備端展現出顯著進步，總教練布恩（Aaron Boone）才會有足夠的信心將他排入先發陣容。否則，這位曾被譽為「火星人」的天才球員，其未來前景恐將蒙上一層陰影。
資料來源：《The Sporting News》
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多明格茲在場上主要擔任左外野手，但其守備表現往往被評為「災難級」。即便在去年他打擊手感火燙的時期，洋基隊仍經常在比賽後段為了保住勝果，不得不將他換下，改由守備更好的球員接替。
目前洋基外野擁有貝林傑（Cody Bellinger）、葛里遜（Trent Grisham）以及「法官」賈吉（Aaron Judge）此外在新秀方面，還有另一名備受期待新星瓊斯（Spencer Jones ）。即便多明格茲獲得升上大聯盟的機會，若他無法克服對飛球的判斷問題，也很難獲得上場機會，同時他的發展天花板將會受到極大限制。
不求火力增強 只求能接到飛球
多明格茲目前已被安排前往3A 球隊報到。洋基球團明確指出，他現階段的首要任務並非追求全壘打，而是要學會如何「穩當地接住飛球」。只有當多明格茲在守備端展現出顯著進步，總教練布恩（Aaron Boone）才會有足夠的信心將他排入先發陣容。否則，這位曾被譽為「火星人」的天才球員，其未來前景恐將蒙上一層陰影。