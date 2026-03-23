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在本屆世界棒球經典賽(WBC)代表台灣隊出征而聲名大噪的混血強打「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)，目前正持續在美國職棒大聯盟春訓營為新賽季奮戰。在今(23)日辛辛那提紅人隊交手克里夫蘭守護者隊的春訓熱身賽中，費爾柴德以替補身分上陣，並霸氣掃出一支擊球初速高達113.1英哩(約182公里)的強勁二壘安打，連續2場比賽都有安打演出，持續用手中熱得發燙的球棒力拚大聯盟開季名單。帶著經典賽的火燙手感回到母隊紅人隊春訓營，費爾柴德在今日對戰守護者的比賽中並未先發。他是在6局上半才替補上場鎮守中外野大關。6局下半他迎來本場首度打擊機會，可惜敲出一壘方向的界外飛球遭到接殺出局。不過到了8局下半的第2打席，費仔完全不給對手喘息空間，大棒一揮掃出左外野方向的強勁二壘安打，這顆球的擊球初速高達驚人的113.1英哩(約182公里)，終場紅人隊就以8：2大勝守護者隊。總計費爾柴德此戰2個打數敲出1支長打，不僅順利達成熱身賽連續2場敲安的紀錄，其春訓打擊率也穩步上升至0.231，整體攻擊指數(OPS)則來到0.709。隨著大聯盟開季腳步越來越近，費仔正用實際行動向教練團證明自己的價值，全力爭取擠進開季的大聯盟窄門回顧甫落幕的經典賽，費爾柴德成為台灣國家隊史上第一位、也是目前唯一一位擁有大聯盟資歷的混血國手。他在本屆賽事中總計出賽4場，繳出打擊率2成50的成績，更不可思議的是他一舉扛出2轟、進帳6分打點，甚至還展現快腿優勢跑出3次盜壘成功。他不僅在場上完美扮演了台灣隊的攻擊要角，其深邃帥氣的外型與親切的態度，更在賽事期間瘋狂圈粉了無數台灣球迷，並承諾願意繼續代表中華隊出征國際賽。