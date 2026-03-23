美國職棒大聯盟（Major League Baseball）新賽季將開打，紐約洋基儘管打線陣容強大，先發投手輪值的健康狀況卻亮起紅燈。為了因應多名主力受傷造成的戰力缺口，洋基隊計畫在開季採取極其罕見的「四人先發輪值」
先發戰力拉警報 洋基被迫採取4人輪值
根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基將使用弗里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、沃倫（Will Warren）以及威瑟斯（Ryan Weathers）組成罕見的四人先發輪值。
柯爾將錯過開季 希爾仍在找狀態
這種跳過傳統「五人輪值」的做法，通常只會出現在高強度的季後賽中，在漫長的162場例行賽初期便使用此策略，令外界感到相當震驚。目前柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）兩大主力仍受傷病困擾，雖預計本賽季將回歸，但確定錯過開季。剛在春訓找回狀態的希爾（Luis Gil），教練團仍在討論應讓他進入輪值或是待在小聯盟調整。
但洋基小聯盟仍有羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）、比多（Osvaldo Bido）及拉格朗日（Carlos Lagrange）等新秀，隨時可能被拉上大聯盟支援。
海曼表示洋基隊的投手布局將會是動態的。開季雖然因人手短缺暫採四人輪值，但隨著主力傷癒歸隊以及新秀成熟，到球季末段，洋基隊甚至可能發展成6至8人的深度輪值體系，以備戰季後賽。
資料來源：《The Sporting News》
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根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基將使用弗里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、沃倫（Will Warren）以及威瑟斯（Ryan Weathers）組成罕見的四人先發輪值。
柯爾將錯過開季 希爾仍在找狀態
這種跳過傳統「五人輪值」的做法，通常只會出現在高強度的季後賽中，在漫長的162場例行賽初期便使用此策略，令外界感到相當震驚。目前柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodon）兩大主力仍受傷病困擾，雖預計本賽季將回歸，但確定錯過開季。剛在春訓找回狀態的希爾（Luis Gil），教練團仍在討論應讓他進入輪值或是待在小聯盟調整。
但洋基小聯盟仍有羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）、比多（Osvaldo Bido）及拉格朗日（Carlos Lagrange）等新秀，隨時可能被拉上大聯盟支援。
海曼表示洋基隊的投手布局將會是動態的。開季雖然因人手短缺暫採四人輪值，但隨著主力傷癒歸隊以及新秀成熟，到球季末段，洋基隊甚至可能發展成6至8人的深度輪值體系，以備戰季後賽。
資料來源：《The Sporting News》