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大聯盟新賽季即將點燃戰火，紐約洋基超級巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今（23）日在春訓熱身賽中終於開轟，逐漸找回久違的打擊手感。此前，賈吉在世界棒球經典賽（WBC）以「美國隊長」身分領軍出征，卻在冠軍決賽中徹底熄火，4打數掛蛋慘吞3次三振，最終美國以2：3不敵委內瑞拉、無緣重返榮耀，事後他也公開表態未來願意再度穿上國家隊球衣。今日歸隊後的首轟，這位洋基主砲已逐步走出WBC的心理陰霾，全速為新賽季備戰。從經典賽返回洋基後，賈吉繼續投入春訓備戰，前天出賽3打數繳白卷，昨日休兵未上場，今日在對陣費城費城人的熱身賽中，以第2棒、右外野手身分先發登場。開局第一個打席，賈吉遭到三振出局；第3局則選到保送，以耐心等待代替強行出擊。到了第5局，賈吉終於等到最佳時機，精準鎖定費城人投手諾拉（Aaron Nola）投出的一顆內角變速球，大棒一揮將球轟入左外野觀眾席，陽春全壘打出爐，擊球初速高達111.7英哩（約179.7公里），飛行距離380英呎（約115.8公尺），這發歸隊後的春訓首轟也即時助隊擴大領先優勢。第6局賈吉退場休息，本戰合計2打數1安打、1分打點並選到1次保送，賽後打擊率為0.250，終場洋基以6：2收下勝利。賈吉在WBC冠軍決賽的失常表現引發了廣泛討論，全場4打數掛蛋吞下3K的表現讓外界對他的大賽心理素質再度產生疑問。不過賈吉賽後展現了大將風範，不僅勇於正面回應外界批評，更主動表態未來若有機會仍願意代表美國出戰，展現對國家隊的高度認同與情感。「法官」以一發111.7英哩擊球初速的春訓首轟宣告回歸，看著當家主砲的火力逐漸甦醒，絕對是洋基球團與廣大球迷在開季前最想看到的完美劇本，讓全世界再次看見那個令投手聞風喪膽的「法官」。